Milei se reunió con Robert C. Merton en Olivos: el Gobierno busca respaldo internacional para su programa económico

El clima político y económico del país continúa marcado por encuentros estratégicos que buscan sumar voces influyentes al debate sobre el rumbo financiero de la Argentina. En este contexto, la presencia de un reconocido referente global en la residencia presidencial generó expectativas sobre los próximos pasos del Ejecutivo.

El encuentro entre Javier Milei y Robert C. Merton en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el economista estadounidense Robert C. Merton, Premio Nobel de Economía 1997, en la Quinta de Olivos. La Oficina del Presidente difundió una imagen oficial del encuentro, en la que Milei aparece vistiendo el mameluco de YPF junto al destacado académico, cuya obra marcó un antes y un después en la teoría financiera moderna.

La visita forma parte de la estrategia del Gobierno para sumar referentes de prestigio internacional que aporten respaldo académico y técnico al programa económico en curso. Según fuentes oficiales, el diálogo se centró en la relación entre la coyuntura financiera argentina y los modelos que guían el funcionamiento de los mercados globales.

Los temas abordados durante la reunión

A lo largo del encuentro, Milei y Merton conversaron sobre el impacto que tienen las herramientas financieras avanzadas en la toma de decisiones económicas. El Gobierno busca apoyarse en figuras con reconocimiento académico para fortalecer la credibilidad de su plan.

Entre los puntos destacados del intercambio:

Conexión entre el escenario argentino y los modelos financieros internacionales .

. Validez del programa de estabilización presentado por el Ejecutivo.

presentado por el Ejecutivo. Uso de metodologías matemáticas y de riesgo para comprender los cambios en mercados financieros.

para comprender los cambios en mercados financieros. Interés en mantener lazos activos con universidades y centros de investigación.

Uno de los ejes mencionados por Merton fue su vínculo reciente con el equipo económico argentino. En abril, invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a exponer en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre el programa de estabilización. Ese episodio fue señalado públicamente por Milei, quien destacó la convocatoria como un gesto de respaldo al rumbo económico.

La presencia de Merton en Argentina y su relevancia para el Gobierno

Merton llegó al país para participar del aniversario de la Fundación Capital, presidida por el ex titular del Banco Central, Martín Redrado. Aprovechando su visita, el economista estadounidense se reunió con el mandatario para profundizar el diálogo iniciado meses atrás.

Para el Gobierno, la presencia de un Premio Nobel en Olivos representa un gesto político y técnico, que busca mostrar alineación con especialistas de renombre global en un momento clave de la gestión. La interacción apunta a fortalecer la credibilidad externa del programa de reformas económicas.

El Gobierno y su estrategia de buscar respaldo intelectual para las reformas

La difusión de la imagen oficial del encuentro refuerza el objetivo del Ejecutivo de fortalecer lazos con expertos internacionales. Según fuentes cercanas al Gobierno, estas iniciativas buscan consolidar la credibilidad del programa de reformas y estabilización, apoyándose en figuras de prestigio académico como Merton.

Quién es Robert C. Merton y por qué su figura continúa siendo influyente

Además de su premio Nobel y su papel en el desarrollo de modelos de riesgo financiero, Merton es una referencia global en investigación económica. Sus aportes se usan todos los días en bancos, fondos de inversión, organismos reguladores y universidades para:

Analizar precios de derivados.

Medir volatilidad y riesgo sistémico.

Diseñar estrategias de cobertura y diversificación.

Modelar escenarios financieros complejos.

Su visita a la Argentina y su encuentro con Milei se inscriben en este marco de diálogo entre el Gobierno y especialistas que han marcado la evolución de los mercados financieros contemporáneos.