Milei contra Cristina tras el discurso de la Vicepresidenta en La Plata: ¿Qué respondió el Libertario?

El candidato a Presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, le respondió y criticó duramente a Cristina Fernández de Kirchner luego de que la Ex Presidenta lo mencione en su discurso de ayer en la Plata.

“Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, a la que intentaron asesinar, es una sola y no quiero ser autorreferencial. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo… ¿Qué me venís a joder si nunca te pasó nada? ¿De dónde te tengo miedo? Caraduras”, dijo Cristina en alusión a Milei.

“Estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete. VLLC!”, manifestó Milei por Twitter.

.@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien.

Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete.

VLLC ! — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2023

“Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez. Viva la patria”, expresaron desde la cuenta de Libertad Avanza.

“¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, somos tus enemigos, tenelo en claro. Con nosotros se te acaban los curros”, publicó Finalmente Ramiro Marra, el Jefe de Bloque de Legisladores del Partido Político.