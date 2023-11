Milei cerró su campaña junto a Bullrich en Córdoba: El discurso del Libertario

Javier Milei dio cierre a su campaña electoral en Córdoba y llevó a Patricia Bullrich como su invitada principal, el Libertario dio un discurso de agradecimiento ante una multitud que lo vitoreó en las calles de la ciudad.

“Queremos dar vuelta la historia e iniciar el camino de la reconstrucción argentina”, arrancó diciendo Milei. “Sergio Massa quiso decirle a los cordobeses que yo siento desprecio por los cordobeses y por Córdoba. ¿De qué me está hablando? Si el mejor regalo que me dio la vida, a mi me lo dio Córdoba. Avísenle -a Massa- que Conan es cordobés”, sostuvo el candidato a Presidente.

El presunto odio hacia Córdoba que tiene Milei se hizo público luego de que la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley que declara como Día Nacional del Cuarteto al 4 de junio y lo reconoce como parte del patrimonio cultural argentino.

De esta manera, el candidato de La Libertad Avanza aguarda por un triunfo en el Balotaje del domingo. Allí no solo se define la victoria de un candidato, sino también dos proyectos de País con propuestas muy diferentes unas de las otras.