Javier Milei dió un discurso en un encuentro de la Sociedad Rural y disparó contra Larreta y el Kirchnerismo

El Candidato a Presidente Libertario, Javier Milei, fue invitado por la Sociedad Rural a un encuentro y dió un discurso en el que apuntó contra Larreta y el Kirchnerismo. "Larreta es un Kirchnerista de buenos modales. Es un hipócrita que se quiere vestir de institucionalidad, que trata de utilizar el sistema electoral para conseguir la ventaja en una elección”, arremetió Milei.

“Mostró que es un político y es un ser rastrero que lo único que le importa, como a todos los políticos castas que tenemos, es el poder por ego, codicia y lujuria. Estamos trabajando fuertemente para poder ingresar a la segunda vuelta. Creemos que sería una situación importante para el país porque sería dejar en tercer lugar y mandar a la B al Kirchnerismo", manifestó.

Milei y su plan económico si gana las Elecciones

“Estamos trabajando en la unificación del mercado de cambios porque, cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha. Además, estamos trabajando en la eliminación de las retenciones”, señaló el Libertario respecto de su futuro plan económico.

“Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular", añadió. Luego se refirió a Patricia Bullrich y que pasaría si el escenario electoral lo enfrenta con la Ex Ministra de Seguridad. “Con Bullrich sería interesante la segunda vuelta porque quiere decir que los argentinos hicieron un click hacia al lado correcto", decretó Milei.

"No es una cuestión que yo miro electoralmente, sino en términos en que Argentina se ponga de pie y vuelva a ser un país grande”, subrayó.