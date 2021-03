Miguel Ángel Silvestre: “Lali Espósito me tiene enamorado por mil razones”

Lali Espósito está esperando el estreno de Sky Rojo, una propuesta actoral a nivel internacional para Netflix que promete ser un suceso. En esa película comparte elenco con Miguel Ángel Silvestre, uno de los galanes europeos más famosos del momento.

Si bien se corrieron rumores de romance entre Lali y Miguel, las imágenes de la actriz argentina a los besos con David Victori, director de Sky Rojo, pusieron paños fríos a la versión con el español.

Pero aún así, en el día de ayer luego de una entrevista en el canal de televisión Antena 3, la complicidad entre ellos volvió a despertar sospechas.

Sobre todo luego de las declaraciones de amor que le dedicó Silvestre: “Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo es que creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo… Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que to he trabajado”, expresó el actor.

Y agregó: “Lo que más me gusta de ella es que a veces pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Estoy loquito por ella, ¿Qué quieres que te diga?.

Con un poco de humor, Lali dijo: “Todo esto es porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo. Él es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje. Qué lindas palabras cariño, te quiero”.

Por otra parte, Silvestre compartió en su Instagram una foto de los dos y escribió: “Mi madre me manda este fotomontaje que ha hecho ella desde el sofá y me dice ‘cariño ahí hay amor’. Yo: ¡mucho mamá, @lalioficial es todo!”. A lo que Lali lo replicó y agregó: “Ay ay ay me mataste con esas palabras, ¡qué generoso y amoroso Miguel! Te quiero”.