Miastenia ocular: ¿De qué se trata la enfermedad que padece Gennaro Gattuso?

Gennaro Gattuso es director técnico de Napoli, y en varias oportunidades se lo ha visto con un parche en el ojo, lo cual llamó la atención de sus seguidores pero el mismo entrenador se ocupó de explicar el motivo.

El técnico se refirió a una enfermedad ocular que padece llamada miastenia, pero principalmente dio sus explicaciones para enviar un mensaje a los niños, quienes en ocasiones no se sienten a gusto con la imagen que les devuelve el espejo.

“Quiero decirle algo a los niños que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida… Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”, comentó Gattuso.

¿Qué es la miastenia ocular?

La miastenia ocular se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo tu control voluntario. Comúnmente es causada por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos.

Si bien no existe cura para esta enfermedad, existen tratamientos que alivia los signos y síntomas sobre la debilidad de los músculos de los brazos, piernas, o visión doble, los párpados caídos y otras dificultades.

La miastenia ocular se presenta generalmente en mujeres menores de 40 años y en hombres mayores de 60 años.

¿Cuáles son los síntomas de la miastenia ocular?

La debilidad muscular provoca que la miastenia se agrave a medida que se usa el músculo afectado. Pueden presentarse los siguientes síntomas:

Músculos de los ojos

Caída de uno o ambos párpados (ptosis)

(ptosis) Visión doble (diplopía), que puede ser horizontal o vertical y que mejora o se resuelve cuando un ojo está cerrado

Músculos de la cara y de la garganta

Deteriorar el habla : En función de los músculos afectados, tu manera de hablar puede sonar suave o nasal.

: En función de los músculos afectados, tu manera de hablar puede sonar suave o nasal. Provocar dificultad para tragar : Probablemente te atragantes con facilidad, por lo tanto te dificulta comer, beber o tomar pastillas. En algunos casos, los líquidos que tragas salen por la nariz.

: Probablemente te atragantes con facilidad, por lo tanto te dificulta comer, beber o tomar pastillas. En algunos casos, los líquidos que tragas salen por la nariz. Afectar la masticación : Los músculos que se usan para masticar podrían desgastarse a la mitad de una comida, puntualmente si la comida es difícil de masticar.

: Los músculos que se usan para masticar podrían desgastarse a la mitad de una comida, puntualmente si la comida es difícil de masticar. Cambiar las expresiones faciales: Por ejemplo, cuando sonríes, puede parecer que gruñes.

Músculos del cuello y de las extremidades

La miastenia también puede causar debilidad en el cuello, los brazos y las piernas. A causa de la debilidad en las piernas puedes notar cambios en tu forma de caminar. Los músculos débiles del cuello hacen que sea difícil sostener la cabeza.

¿Cuándo deberías consultar al médico?

Consulta a tu médico o dirígete a un centro de salud si tienes dificultades para:

Respirar

Ver

Tragar

Masticar

Caminar

Usar los brazos o las manos

Sostener la cabeza

¿Cuáles son las causas de la miastenia ocular?

La miastenia es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Osea, se interrumpe la unión neuromuscular entre el nervio y el músculo, el lugar donde las células nerviosas se conectan con los músculos que controla.

En algunas ocasiones, las madres con miastenia transmiten a sus hijos esta afección (se llama miastenia grave neonatal). Si se tratan en lo inmediato, por lo general, los niños se recuperan dentro de los 2 meses posteriores al nacimiento.

¿Qué puede agravar la miastenia ocular?

Factores que pueden agravar la miastenia:

Fatiga

Enfermedades

Estrés

Algunos medicamentos, como betabloqueadores, gluconato de quinidina, sulfato de quinidina, quinina, fenitoína, ciertos anestésicos y otros antibióticos

Embarazo

Períodos menstruales

¿Existe tratamiento para la miastenia ocular?

Existen distintas terapias para ayudar a reducir y mejorar la debilidad muscular. Entre ellos, los medicamentos utilizados para tratar el trastorno como la neostigmina y piridostigmina, las cuales ayudan a mejorar la transmisión neuromuscular y a aumentar la fuerza muscular.

Drogas inmunosupresoras tales como la prednisona, la ciclosporina y la azatioprina, ayudan a mejorar la fuerza muscular suprimiendo la producción de anticuerpos anormales.

Otras terapias utilizadas para tratar la miastenia incluyen un procedimiento en el cual se eliminan de la sangre los anticuerpos anormales y altas dosis de inmunoglobulina por vía intravenosa, modificando temporalmente el sistema inmunológico y proporcionando los anticuerpos normales provenientes de transfusiones de sangre.

En todos los casos, el tratamiento debe ser determinado por un neurólogo junto con un médico de cabecera, para adecuar una terapia dependiendo el grado de debilidad, los músculos afectados, la edad del paciente y otros problemas médicos que padezca.