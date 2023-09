Mi Pieza: 50.000 mujeres resultaron ganadoras en el último sorteo: ¿Cómo ver la lista?

El deseo de muchas personas de mejorar su hogar ha tomado forma con el programa "Mi Pieza 2023". Impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, este programa busca ofrecer asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de viviendas. Si te inscribiste y estás esperando con ansias los resultados del octavo sorteo, aquí te detallamos todo lo que tenés que saber.

¿Qué es el programa "Mi Pieza"?

"Mi Pieza" es una propuesta que brinda asistencia económica para realizar refacciones, mejoras y ampliaciones en viviendas. Está especialmente dirigido a mujeres mayores de 18 años que viven en Barrios Populares del RENABAP, sean argentinas o con residencia permanente en Argentina.

Participantes del sorteo de Mi Pieza 2023

La Línea "Mi Pieza" ha compartido la lista de participantes del octavo sorteo, realizado este jueves 21 de septiembre. Participan aquellas mujeres que se inscribieron, aprobaron el proceso de validación de requisitos y no fueron seleccionadas en sorteos previos.

Transparencia en el proceso

Para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso, el sorteo es certificado por un Escribano Público. Tras el sorteo, las beneficiarias recibirán el 50% del monto asignado inicialmente, y el 50% restante tras validar el avance de la obra mediante una aplicación móvil.

¿Cómo saber si salí sorteada?

Si querés conocer tu situación respecto al sorteo vigente, podés ingresar tus datos en "Búsqueda Mi Pieza". Allí, deberás proporcionar tu número de documento y número de trámite que figura en tu DNI. Completando el formulario, podrás conocer tu situación en tiempo real. Tené en cuenta que los resultados del sorteo del plan Mi Pieza se podrán consultar dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la finalización del mismo, osea recién el próximo domingo o lunes.

Beneficios y condiciones

Las ganadoras del sorteo de Mi Pieza recibirán hasta $600 mil pesos en dos partes: el 50% inicial y el 50% restante tras validar el avance de la obra con una aplicación móvil. Es crucial que las obras se finalicen, ya que quienes no lo hagan quedarán inhabilitadas para futuras líneas de asistencia económica.

Obras permitidas

Con el dinero obtenido, podés realizar diversas mejoras en tu hogar, tales como:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacciones menores de plomería y/o electricidad.

Ampliaciones de vivienda.

Preguntas Frecuentes sobre Mi Pieza

Después del nuevo sorteo donde 50.000 mujeres resultaron beneficiadas con un subsidio de hasta $600.000, el Plan Mi Pieza 2023 ha generado un gran interés en la población, especialmente entre las mujeres que buscan mejorar sus condiciones de vivienda. A continuación, te presentamos las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este programa.

¿Cómo puedo acceder al subsidio Mi Pieza?

Para acceder al subsidio de Mi Pieza, es necesario cumplir con ciertos requisitos, completar el formulario de inscripción correspondiente en la página web oficial del programa y resultar sorteada.

¿El subsidio es sólo para mujeres?

Sí, el programa está destinado exclusivamente a mujeres, ya sean cis o trans, que habiten en barrios populares del RENABAP y que sean mayores de 18 años.

¿Qué es el Certificado de Vivienda Familiar?

El Certificado de Vivienda Familiar es un documento emitido por ANSES que certifica el domicilio de las familias que residen en los barrios populares del RENABAP. Este certificado es esencial para solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar el CUIL, realizar peticiones ante organismos públicos y acceder a políticas de integración socio urbana.

¿Cómo sé si tengo el Certificado de Vivienda Familiar?

Puedes verificar si cuentas con este certificado ingresando a Mi ANSES, en la sección “Programas y Beneficios”. Si al ingresar al Certificado de Vivienda Familiar aparece un mensaje indicando que no estás empadronada, significa que no dispones del certificado.

¿Qué hago si no tengo el Certificado de Vivienda Familiar?

Si no contás con el Certificado de Vivienda Familiar, podés solicitarlo a través de Mi ANSES. Una vez realizada la solicitud, si residís en un barrio popular del RENABAP, un relevador visitará tu vivienda para realizar una encuesta y así ingresar a tu familia al registro.

¿Cómo sé si mi barrio está en el RENABAP?

Para determinar si vivís en un barrio RENABAP, puedes consultar el Mapa de Barrios Populares. Los barrios que pertenecen al RENABAP están marcados en color celeste.

¿Puedo participar si vivo en un barrio que no está en el RENABAP?

No, la convocatoria es exclusiva para habitantes de barrios populares que estén registrados en el RENABAP al momento de la inscripción en Mi Pieza.

¿Qué hago si mi familia está relevada pero yo no figuro en el certificado?

Si tu familia ha sido relevada pero no apareces en el certificado, debes actualizar la información del mismo en Mi ANSES, modificando los datos del grupo familiar.

¿Necesito figurar como Responsable de Hogar en el Certificado para inscribirme?

No es necesario ser el responsable de la vivienda para inscribirte. Sin embargo, sí es esencial aparecer en el certificado como integrante del grupo familiar.

¿Es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, el Plan Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo.

¿La asistencia económica requiere devolución?

La asistencia económica no requiere devolución, pero sí es necesario cumplir con ciertos requisitos y controles. Una vez que resultes sorteada, deberás gastar el 50% del dinero en materiales de construcción mediante débito y validar el avance de la obra. De no hacerlo, no recibirás el segundo desembolso y quedarás inhabilitada para futuros proyectos.

¿Qué pasa si no tengo cuenta bancaria?

Si no dispones de una cuenta bancaria, Mi Pieza gestionará de forma gratuita la apertura de una cuenta en un banco público a tu nombre. Si ya tienes una cuenta bancaria, puedes declararla para recibir los depósitos, siempre y cuando seas la titular.

Estas son solo algunas de las dudas más comunes sobre el Plan Mi Pieza 2023. Si tienes más preguntas o necesitas información adicional, te recomendamos visitar el sitio oficial del programa o contactar con el Ministerio de Desarrollo Social al correo consultases@desarrollosocial.gob.ar.