Mi ANSES clave social ¿Cómo sacar? Guía paso a paso

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) es la encarga de administrar los fondos destinados a las ayudas sociales y las jubilaciones de las personas.

Si eres uno de los beneficiarios de un plan social, seguramente, al presentar los papeles correspondientes te han otorgado una clave de seguridad social para entrar en la plataforma Mi ANSES. Si se te ha olvidado o bien la tienes que crear, en este artículo, te ayudaremos pasos a pasos a cómo sacar clave social de ANSES.

¿Qué es la clave de la seguridad social?

La clave de seguridad social, como su nombre lo indica, es la contraseña utilizada por las personas para ingresar al sitio web de Mi Anses para realizar trámites o mantener sus datos seguros.

Obtener la clave social de Mi ANSES es fundamental para acceder a la gran mayoría de los programas de ayuda social que proporciona el Estado Nacional como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) o la AUH (Asignación Universal por Hijo).

Mi ANSES clave social entrar a mi cuenta

¿No sabes cómo ingresar a Mi Anses? No te preocupes, a continuación, te detallaremos paso a paso como ingresar a la plataforma con tu clave de seguridad social.

Dirígete a la Pagina de Anses y presiona “Mi Anses” o haz clic aquí. Presiona el botón “Ingresar a mi Anses” Completa los dos campos en blanco con tu Número de CUIL y tu clave de Seguridad Social. ¿No la tienes todavía? Más adelante te indicaremos como puedes obtenerla. Una vez completo todos los campos, presiona el botón “Ingresar” ¡Y listo! Ya estas dentro de la plataforma Mi Anses y podrás gestionar tus datos y papeles desde aquí.

ANSES sacar mi clave social ¿Cómo hacer? Guía paso a paso + Ejemplo

Para sacar la clave de seguridad social, la ANSES, nos otorga 3 posibilidades: A través de su plataforma Mi Anses, por teléfono o presencial. Te explicaremos a detalle cómo proceder en las 3 opciones mencionadas.

A través de Mi Anses

Para crear tu clave de seguridad social en ANSES sigue estos pasos.

Ingresa a la plataforma Mi Anses o ve directamente haciendo clic aquí. Presiona en “Crear tu Clave” Lee los términos y condiciones de ANSES y presiona “Acepto”. Acredita tu identidad hacia la institución. En este paso, se te solicitará tu numero de trámite del DNI. Seguidamente, deberás contestar un conjunto de preguntas de seguridad relacionadas a tu persona y a tu entorno familiar. Elije una clave que te puedas recordar. Te recomendamos que incluyas números, letras, minúsculas y mayúsculas para elevar el grado de seguridad en tu contraseña. Una vez de crear tu clave social en Mi Anses, podrás iniciar sesión con ella más tu CUIL.

A través del teléfono

Para obtener tu clave social por teléfono debes realizar los siguientes pasos.

Llama al número 130 (Unidad de Atención Telefónica) Sigue las instrucciones que te brinda automática. Una vez realizado el paso anterior, un asesor de Anses, te atenderá y te solicitará información personal para proceder a la creación de tu clave social.

Presencial

Para obtener o dar de alta la clave social presencialmente deberás dirigirse a cualquier oficina de Anses con tu DNI y una fotocopia del mismo. Cabe señalar que, este trámite, no es necesario sacar un turno en la página de Anses.

¿Cómo recuperar mi clave social de ANSES? Guía paso a paso + Ejemplo

Haz te has olvidado y no sabes cómo recuperar la clave social de Anses. No te preocupes, en simples pasos, lograrás tenerla devuelta siguiendo estas instrucciones.

Ingresa a la Pagina o a la App Mi Anses para recuperar tu clave social. Presiona en “Olvidé Mi Clave” Acepta los términos y condiciones de Anses y presiona “Acepto” En la próxima ventana, deberás introducir tu CUIL y responder contundentemente las preguntas que te aparezcan. Una vez realizado esto, Anses, podrá saber si eres verdaderamente tú y podrás cambiar tu clave social de Mi Anses.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de mi ANSES clave social

Si todavía te has quedo con dudas sobre todo lo que rodea al Anses. A continuación, te mencionaremos las preguntas frecuentes sobre Mi Anses

¿Cómo puedo hacer una consulta de expediente con clave de seguridad social?

No es necesario poseer una clave social para realizar una consulta de expediente en Anses. Si necesitas saber el estado de tus documentos, puedes dirigirte a la página de Anses > Consultas > Consulta de Expediente o hacer clic aquí.

Una vez ingresado en la web, debes escribir el número de expediente que poseas y presionar en “Continuar”.

¿Aumentar el nivel de la clave de la seguridad social?

Para aumentar el nivel de la clave social de Anses a nivel 3 debes acércate a una oficina de Anses más cercana a tu domicilio. Para realizar este trámite, no es necesario tener un turno previo, pero recuerda de llevar tu DNI original y recordar tu CUIL.

¿Para qué sirve la clave de seguridad social?

La función de la clave de seguridad social, principalmente, es de proporcionar la posibilidad a las personas de gestionar todos los tramites de ANSES en una misma plataforma. Por ejemplo:

Solicitar préstamo.

Envió, verificación y aceptación de reparación historia de la jubilación.

Actualizaciones de la liquidación previsional.

Fechas y lugares de cobro de todos los programas de ayuda social.

Expediente en formato PDF.

¿La clave social posee vencimiento?

No, la clave de seguridad social no posee vencimiento. Puedes utilizar la clave original por el resto de tu vida.

Si recomendamos cambiar la clave social de Anses cuando una tercera persona la sabe y puede acceder a conocer todos tus datos dentro de la plataforma o bien cuando te hayas olvidado de la misma.

Si me olvido la clave nivel 3 ¿Puedo recuperarla vía online?

No, todos los usuarios de ANSES que posean una clave nivel 3 y se la hayan olvidado, deberán presentarse en una oficina de la institución para recuperarla.