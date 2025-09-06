banner ad

Mercedes se prepara para la edición número 50 de la Fiesta Nacional del Salame Quintero

Denisse Helman
Mercedes se prepara para la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero en septiembre

La ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, se viste de tradición y sabores durante septiembre. Con la llegada de un nuevo aniversario de su fiesta más emblemática, miles de visitantes se acercan para vivir una experiencia que combina gastronomía, música y cultura local en un entorno único a orillas del río Luján.

Fechas y lugar de la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2025

La 50° edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, un predio con fácil acceso desde el centro de la ciudad y rodeado de naturaleza.

  • Viernes 12 de septiembre: apertura desde las 18:00, con entrada libre y gratuita.
  • Sábado 13 y domingo 14 de septiembre: apertura de 10:00 a 22:00.

Actividades y propuestas gastronómicas

El evento contará con distintas propuestas para disfrutar:

  • Degustación de chacinados típicos de Mercedes, entre ellos el clásico salame quintero.
  • Concurso de “salame campeón”, que premia a los mejores productores locales.
  • Patio gastronómico con comidas rápidas.
  • Patio cervecero con diferentes estilos de cerveza artesanal.
  • Espacios de fuegos para preparar asado y choripán.
  • Feria de artesanos, con producciones locales.

Precios de las entradas y estacionamiento

Las entradas podés adquirirlas de forma online a través del sitio oficial mercedes.boleteriadigital.com.ar o en la boletería del predio durante los días del evento.

  • Entrada general: $5.000 por día.
  • Combo sábado y domingo: $8.000.
  • Jubilados: $3.000.
  • Menores de 12 años y personas con discapacidad: gratis.
  • Estacionamiento: $2.000.

Shows musicales confirmados

La música será uno de los grandes atractivos de esta edición. Habrá recitales con artistas populares que representan distintos géneros de la cultura argentina.

  • Viernes 12 de septiembre: cierre con Grupo Sombras.
  • Sábado 13 de septiembre: show de La Chilinga.
  • Domingo 14 de septiembre: presentaciones de Teresa Parodi y La Nueva Luna.

Programación de danzas y folklore

Además de los recitales principales, el festival ofrecerá una fuerte presencia de agrupaciones folklóricas y talleres artísticos:

Sábado:

  • Patio folklórico con la Escuela de Tango y Folklore Alma Fuerte.
  • Ballet Aramí.
  • Claudia Lomeña.
  • Raíces Mercedinas.
  • Herederos de mi Tierra.
  • Taller de Bombo a cargo de Axel Bartolomeo.
  • Escuela de Danza Ayekán.

Domingo:

  • Nuestra Señora de las Mercedes.
  • Grupo Folklórico Almas de mi Pueblo.
  • Emma Grassi.
  • La Última Junta.
  • Compañía Pasión Gaucha.
  • Ballet Santa Cecilia.
  • El Bagual.
  • Amanecer de Pueblo.
Más leídas