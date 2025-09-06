Mercedes se prepara para la edición número 50 de la Fiesta Nacional del Salame Quintero

La ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, se viste de tradición y sabores durante septiembre. Con la llegada de un nuevo aniversario de su fiesta más emblemática, miles de visitantes se acercan para vivir una experiencia que combina gastronomía, música y cultura local en un entorno único a orillas del río Luján.

Fechas y lugar de la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2025

La 50° edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, un predio con fácil acceso desde el centro de la ciudad y rodeado de naturaleza.

Viernes 12 de septiembre: apertura desde las 18:00, con entrada libre y gratuita.

apertura desde las 18:00, con entrada libre y gratuita. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre: apertura de 10:00 a 22:00.

Actividades y propuestas gastronómicas

El evento contará con distintas propuestas para disfrutar:

Degustación de chacinados típicos de Mercedes, entre ellos el clásico salame quintero.

típicos de Mercedes, entre ellos el clásico salame quintero. Concurso de “salame campeón” , que premia a los mejores productores locales.

, que premia a los mejores productores locales. Patio gastronómico con comidas rápidas.

con comidas rápidas. Patio cervecero con diferentes estilos de cerveza artesanal.

con diferentes estilos de cerveza artesanal. Espacios de fuegos para preparar asado y choripán.

para preparar asado y choripán. Feria de artesanos, con producciones locales.

Precios de las entradas y estacionamiento

Las entradas podés adquirirlas de forma online a través del sitio oficial mercedes.boleteriadigital.com.ar o en la boletería del predio durante los días del evento.

Entrada general: $5.000 por día .

. Combo sábado y domingo: $8.000 .

. Jubilados: $3.000 .

. Menores de 12 años y personas con discapacidad: gratis .

. Estacionamiento: $2.000.

Shows musicales confirmados

La música será uno de los grandes atractivos de esta edición. Habrá recitales con artistas populares que representan distintos géneros de la cultura argentina.

Viernes 12 de septiembre : cierre con Grupo Sombras .

: cierre con . Sábado 13 de septiembre : show de La Chilinga .

: show de . Domingo 14 de septiembre: presentaciones de Teresa Parodi y La Nueva Luna.

Programación de danzas y folklore

Además de los recitales principales, el festival ofrecerá una fuerte presencia de agrupaciones folklóricas y talleres artísticos:

Sábado:

Patio folklórico con la Escuela de Tango y Folklore Alma Fuerte.

Ballet Aramí.

Claudia Lomeña.

Raíces Mercedinas.

Herederos de mi Tierra.

Taller de Bombo a cargo de Axel Bartolomeo.

Escuela de Danza Ayekán.

Domingo: