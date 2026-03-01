Mercado Libre y Shein en Argentina: cómo comprar ropa barata hoy y qué cambios hay en 2026

La competencia por el mercado de la moda en Argentina ha llegado a un punto de inflexión este 2026. Mientras Shein sigue ganando terreno con sus precios bajos, Mercado Libre ha decidido mover sus piezas para no ceder el liderazgo en el comercio electrónico local.

Para los usuarios, esto significa más opciones para comprar, pero también un nuevo escenario de regulaciones, envíos y costos que es fundamental conocer antes de darle clic al botón de pago.

La estrategia de Mercado Libre frente al gigante asiático

Durante los primeros meses de 2026, Mercado Libre ha dado un paso histórico: la apertura de su propio centro logístico en China. Esta jugada busca igualar la oferta de productos de bajo costo que caracterizan a plataformas como Shein y Temu, permitiendo que vendedores asiáticos envíen directamente a los depósitos locales en Argentina.

Esta medida no solo busca reducir los tiempos de entrega de los productos importados, sino también ofrecer una mayor protección al comprador argentino, quien ahora puede encontrar artículos con la estética de Shein pero con la garantía de devolución y el ecosistema de pagos de Mercado Pago.

Además, la empresa de Marcos Galperín ha solicitado al gobierno controles más estrictos para las plataformas internacionales, exigiendo que cumplan con los mismos estándares ambientales y fiscales que los comercios radicados en el país.

Guía para comprar Shein desde Argentina este año

Si bien Shein no tiene una sede oficial en el país, el régimen de courier (correo privado) se ha flexibilizado, facilitando el ingreso de paquetes. Hoy es posible comprar de dos maneras principales:

Compra Directa: A través de la app de Shein, utilizando el sistema “puerta a puerta”.

A través de la app de Shein, utilizando el sistema “puerta a puerta”. Revendedores en Mercado Libre: Muchos emprendedores locales importan stock y lo revenden con entrega inmediata, aunque a un precio superior por los costos de importación y logística.

Es importante recordar que bajo las normativas actuales de ARCA (ex AFIP), cada persona tiene un límite de 5 envíos anuales para el régimen de pequeños envíos. Si planeás renovar el placard, te conviene agrupar tus compras en un solo pedido para optimizar estos cupos.

Comparativa: ¿conviene comprar afuera o en el país?

A continuación, presentamos una tabla comparativa para que evalúes qué opción se adapta mejor a tu bolsillo y urgencia en este febrero de 2026:

Factor Shein (Compra Directa) Mercado Libre (Revendedores) Precio Final Bajo (precios de origen) Moderado/Alto (incluye impuestos) Tiempo de Entrega 15 a 30 días hábiles 24 a 48 horas (envío Full) Cuotas No disponible (pago único) Hasta 6 cuotas con tarjetas Límites 5 envíos por año por persona Sin límites de compra

Nuevos límites y franquicias de importación para 2026

El gobierno ha actualizado los montos para las compras en el exterior, lo que impacta directamente en lo que pagás por tu pedido de Shein. Actualmente, la franquicia libre de aranceles es de USD 400 por envío.

Esto significa que si tu pedido no supera ese monto, no pagás derechos de importación (aunque sí debés abonar el IVA correspondiente). Los puntos clave del régimen son:

Tope de valor: Hasta USD 3.000 por paquete.

Hasta por paquete. Peso máximo: Los paquetes no deben exceder los 50 kg .

Los paquetes no deben exceder los . Finalidad: Solo para uso personal ; no se permite la compra de más de 3 unidades de la misma especie (por ejemplo, 3 remeras iguales) para evitar presunción comercial.

Solo para ; no se permite la compra de más de 3 unidades de la misma especie (por ejemplo, 3 remeras iguales) para evitar presunción comercial. Trámite: Con courier privado, el comprador no necesita hacer la declaración en ARCA, ya que la empresa de correo se encarga de todo.

Consejos de seguridad y ahorro para usuarios móviles

Para maximizar tu ahorro y evitar dolores de cabeza con la aduana, seguí estas recomendaciones actualizadas:

Configurá la App: En Shein, asegurate de poner la moneda en Pesos Argentinos . Esto te permitirá pagar con Mercado Pago o tarjetas locales, viendo el total final con impuestos incluidos.

En Shein, asegurate de poner la moneda en . Esto te permitirá pagar con o tarjetas locales, viendo el total final con impuestos incluidos. Atención al Envío Gratis: Shein suele ofrecer envío gratuito a Argentina en compras que superen ciertos montos (generalmente arriba de los $60.000).

Shein suele ofrecer en compras que superen ciertos montos (generalmente arriba de los $60.000). Revisá el CUIT: Asegurate de que los datos de tu cuenta coincidan con los de tu Clave Fiscal Nivel 2 o superior para evitar que el paquete quede retenido.

Asegurate de que los datos de tu cuenta coincidan con los de tu o superior para evitar que el paquete quede retenido. Talles: En Mercado Libre, aprovechá la opción de “devolución exprés” si la prenda no te queda. En Shein, las devoluciones son más complejas y costosas desde Argentina.

El mercado está cambiando rápido. La integración de Mercado Libre con proveedores chinos promete que, para la segunda mitad de 2026, la diferencia de precios entre comprar “afuera” o “adentro” sea cada vez menor, favoreciendo siempre al consumidor que sabe buscar las mejores ofertas.