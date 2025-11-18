Mercado Libre lanza en Argentina su Programa de Afiliados y Creadores para monetizar contenido ¿Cómo funciona?

En un contexto donde las redes sociales se convirtieron en un espacio clave para descubrir productos y tomar decisiones de compra, las plataformas digitales empiezan a impulsar nuevas herramientas para que los usuarios puedan generar ingresos desde sus propios canales. En este marco, Mercado Libre presentó en Argentina una iniciativa que busca potenciar a influencers, creadores y comunidades online.

Cómo funciona el nuevo Programa de Afiliados y Creadores

Mercado Libre anunció la llegada al país de su Programa de Afiliados y Creadores, una propuesta que permite obtener ganancias a través de la recomendación de productos publicados en la plataforma. La herramienta ya funciona en Brasil, México y Chile, donde supera los 200.000 afiliados, y apunta a consolidarse como una tendencia del comercio electrónico en la región.

El sistema se basa en el modelo de marketing de afiliados, que transforma el contenido en un motor de compra. La dinámica es gratuita, flexible y no exige contar con una gran audiencia para empezar a generar ingresos.

Pasos para monetizar con el programa

Seleccionar un producto publicado en Mercado Libre.

Generar un enlace personalizado desde la cuenta del usuario.

desde la cuenta del usuario. Compartir ese link en redes sociales, blogs, sitios de descuentos o grupos de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Cuando alguien realiza una compra mediante ese enlace, el afiliado recibe una retribución de hasta 15% del valor del producto, acreditada directamente en su cuenta de Mercado Pago.

Si bien no existe un mínimo de seguidores para participar, quienes cuenten con más de 10.000 seguidores en Instagram o TikTok podrán acceder, además, a campañas oficiales de la compañía y obtener ingresos extra por visualizaciones de sus videos.

El rol de los creadores y el impacto en las decisiones de compra

Desde la empresa remarcan que los creadores de contenido tienen un papel central en la experiencia actual de compra. Según Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre, el objetivo es acompañar ese cambio cultural y económico: “Cada recomendación puede transformarse en una oportunidad concreta de crecimiento”, señaló al presentar el programa.

De acuerdo con estimaciones globales, el 80% de los usuarios de redes sociales ya realizó al menos una compra dentro de estas plataformas, y el fenómeno podría crecer 30% hacia 2026. Esta tendencia explica el impulso a modelos que combinan contenido, audiencia y venta.

Requisitos y disponibilidad del programa en Argentina

Para sumarse al programa es necesario:

Ser mayor de 18 años.

Tener una cuenta de Mercado Pago activa.

En esta primera etapa, la propuesta estará disponible para monotributistas de distintas provincias, con un cronograma de expansión previsto para los próximos meses.

Presentación oficial en el TENT Creator Summit

El lanzamiento del Programa de Afiliados y Creadores se realizó durante el TENT Creator Summit, un evento dedicado a la industria de la creación de contenido en América Latina. Con más de 6.000 asistentes, Mercado Libre participó como main sponsor y presentó oficialmente esta herramienta ante referentes y profesionales del sector.