Mercado Crédito ¿Qué es, cómo funciona y cómo activar?

La empresa multinacional de Marcos Galperín, Mercado Libre, es el E- commerce más grande de Latinoamérica en donde ofrece múltiples facilidades de pago para los usuarios y Mercado Crédito es una de ellas.

Es una herramienta increíble que ayuda tanto para comerciantes y usuarios de la plataforma que facilita a acceder a un préstamo a través de internet sin concurrir a un banco físico. En este artículo, te comentaremos todo sobre lo que tienes que hacer sobre Mercado Crédito.

¿Qué es y para qué sirve Mercado Crédito?

Es el negocio financiero de Mercado Libre donde ofrece prestamos con facilidad de acceso para emprendedores y Pymes (compañías medianas) que ofrezcan sus productos en su plataforma o bien utilizan Mercado Pago como medio de pago.

Este servicio funciona a través de un sistema de inteligencia artificial perfecto para evitar cualquier fraude del solicitante como para interpretar los historiales crediticios del mismo. Este procedimiento ocurre a través del uso de 400 variables para hacer un análisis monetario de la persona.

En la actualidad, Mercado Crédito funciona en dos países: Argentina y Brasil. Aunque, la compañía de Marcos Galperín, tiene próximos objetivos como: México y Colombia.

Requisitos para solicitar Mercado Crédito

Los requisitos para solicitar Mercado Crédito son simples y la mayoría de las personas pueden sacarlo.

Vender en la plataforma de Mercado Libre o Mercado Pago más de 1.000 pesos argentinos.

Si ya has utilizado por primera vez Mercado Crédito, debes tener un buen historial crediticio sin demoras en pagarlo.

Posee reputación verde en Mercado Libre.

Estas 3 variables deben cumplirse en los últimos 3 meses. A medidas que, realices algunos préstamos y cumplas con tus pagos, la plataforma mejorará su propuesta.

Seguramente, te preguntarás ¿Para quién esta dirigido Mercado Crédito? Todos los vendedores de la plataforma y personas físicas/empresas que usen Mercado Pago como medio de pago.

En Argentina, se esta haciendo una pequeña prueba para usuarios compradores con $1.500 pesos para los usuarios de Mercado Pago.

¿Cómo funciona Mercado Crédito? Guía Paso a Paso + Ejemplo

Si tu duda es ¿cómo funciona Mercado Crédito? Quédate tranquilo porque a continuación te contaremos todos los detalles que debes saber.

Cuando ingreses en la Opción de Mercado Crédito a través de Mercado Pago, la plataforma, te recomendará según tus datos e historial crediticio un monto y un plazo de devolución optimo para evitar cualquier deuda a futuro. Si esta parece correcto el monto y su plazo de entrega, acéptalo. El dinero de tu crédito, en segundos, estará en tu cuenta y podrás retirarlo a tu banco de preferencia si así lo deseas. Cada mes, cuotas de Mercado Crédito, se debitará automáticamente desde tu cuenta de Mercado Pago.

¿Cómo activar Mercado Crédito? Guía Paso a Paso + Ejemplo

Activar la opción de Mercado Crédito el proceso es sumamente fácil y gratuito para todos los usuarios. A continuación, te diremos el paso a paso que debes seguir.

En muchas cuentas de Mercado Pago/Libre la opción suele activarse automáticamente por su altas compras o ventas. Para verificar si tienes Mercado Crédito activo debes dirigirte a la plataforma de Mercado Libre > Haz clic en tu cuenta > Si te sale la opción “Mercado Crédito” lo tienes activo. Si no lo tienes, debes activarlo de forma gratuita completando un formulario con unos datos personales. Una vez completado, el equipo de ML, verificará tu perfil y analizará si puedes acceder. Ten en cuenta que, la activación de Mercado Crédito puede tardar hasta 5 días hábiles (de lunes a viernes).

Una vez dentro de este programa, puedes disfrutar un préstamo con simples requisitos y hacer crecer tu emprendimiento o empresa (Pyme).

¿Cómo usar mercado crédito? Guía Paso a Paso + Ejemplo

Utilizar Mercado Crédito como usuario es sumamente sencillo, si no sabes cómo financiar tus compras en Mercado Libre sigue estos pasos.

Busca el producto que deseas adquirir. Cabe aclarar que, si es tu primera vez utilizando Mercado Crédito, solo podrás acceder a esta opción hasta compras de 1.500 pesos. Presiona “Comprar” > Establece la dirección y el día del envió > “Continuar” > En “Métodos de Pago” selecciona Mercado Crédito. Determina en cuantas cuotas quieres abonarlo. Acuérdate de visualizar las tarifas (Intereses) y las condiciones de Mercado Crédito. Presiona “Comprar” en la finalización del check out, es decir, proceso de compra. ¡Listo! Ya has comprado tu producto con Mercado Crédito.

A medida que vayas utilizando Mercado Crédito y cumplas con tus pagos, la empresa incrementará tu límite de compra.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Mercado Crédito

¿Cuáles son las opiniones?

Sin dudas que, Mercado Crédito, es una opción excelente tanto para vendedores y compradores. Para los usuarios, los ayudan a comprar productos los productos que desean con una financiación buena y accesible.

Para los vendedores de Mercado Libre o emprendedores/Pymes que utilizan Mercado Pago les ayudan a crecer en su negocio ya que ese dinero les puede servir a los dueños para comprar más stock de productos y aumentar sus ventas en fechas especiales, invertirla en publicidad y generar más tráfico, entre muchas cosas más.

¿Es confiable Mercado Crédito?

Mercado Pago, quien administra Mercado Crédito está regulada por la institución del Banco Central de la Republica Argentina. Además, sus activos (dinero) esta al control del Banco Industrial S.A.

Por ende, podemos decir que la plataforma esta sumamente regulada y su seguridad esta excelente tanto para los directivos de la empresa y los usuarios.

¿Cómo aumentar el límite de Mercado Crédito?

Si quieres saber como aumentar el limite de Mercado Crédito, en primer lugar, debes saber que esto es variable. Depende de las compras y comportamiento que tenga el usuario en la plataforma.

Cuanto más cumplas con tus pagos mensuales con Mercado Crédito, la empresa, creará su propio historial crediticio contigo y te aumentará el límite.

¿Qué pasa si no pago Mercado Crédito?

En primer lugar, debes saber que los pagos de Mercado Crédito son mensuales, es decir, cada 30 días automáticamente se debita el monto establecido previamente. Por esta razón, debes recordar que debes tener el dinero en Mercado Pago para facilitar el cobro.

Si no pagas tu cuota, Mercado Libre intervendrá tus ventas en la plataforma reteniendo el dinero hasta recuperar el monto que no has abonado. Además, cabe aclarar que si demoras más de 5 días puede tener intereses extras sobre el monto mensual.

No puedo activar Mercado Crédito ¿Cuál puede ser el problema?

Si no puedes activar Mercado Crédito puede ser por dos motivos: Aún no lo tienes activado o tu compra es inferior a 15 pesos.

Recuerda que, esta opción, esta disponible para aquellas compras superiores a ese monto y hasta 1.500 pesos (inicialmente). Si todavía no lo tienes activo, puedes hacer clic aquí para completar el formulario e ingresar.