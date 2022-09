El desolador mensaje que compartió Esteban Bullrich antes de su internación: “Rezo porque estoy indefenso”

Esteban Bullrich fue internado de urgencia en el Hospital Austral por complicaciones relacionadas con su enfermedad, la esclerosis lateral amiostrófica (ELA).

Días antes, el político había publicado un mensaje muy fuerte que ahora se viralizó en las redes sociales.

El texto de Esteban Bullrich

“Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí”, escribió el hombre en su cuenta de Instagram.

El mensaje está tomado de C. S. Lewis, el reconocido autor inglés creador de Las Crónicas de Narnia.

El mensaje de Bullrich que conmovió a todos.

El estado de salud del político

El ex diputado y senador fue diagnosticado con ELA hace un año y medio. Frente al avance de su enfermedad, decidió renunciar a su banca en el Senado.

Horas atrás, su equipo médico de cabecera decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos y realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica.

Según el informe médico, Esteban Bullrich se encuentra “sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos”.



Ver este vídeo en YouTube Los medios más importantes hablaron del político.

Su compañera Patricia Bullrich le escribió un sentido mensaje de apoyo en Twitter: “¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado”. En el mismo sentido, Diego Santilli expresó: “#FuerzaEsteban. Estamos con vos y tu familia”.

También Viviana Canosa reapareció para brindarle su apoyo al político: “Sos lo más, Esteban. ¡Te quiero mucho!”.