“Me pegaron patadas”: Eduardo Belliboni denunció que fue reprimido frente al Congreso

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que fue reprimido en la marcha que realizó frente al Congreso, en el marco del debate por la ley ómnibus en el recinto de la Cámara de Diputados.

El referente social contó: “La policía no para de reprimir y golpear gente. Estando tirado en el piso me molieron a palos y a patadas. La Gendarmería y la Prefectura están con armas como para una guerra”.

Belliboni exigió: “Nos vamos a quedar acá y llamamos a la población a que venga. Tenemos ese derecho y no se lo vamos a regalar a Bullrich”.

El dirigente contó: “Estábamos sentados en el piso con varios compañeros para demostrar que es una protesta pacífica. Sin embargo, no sólo nos golpearon y nos arrastraron, sino que a mí me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire, no podía respirar“.

