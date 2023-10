Me llegó una tarjeta de crédito sin solicitarla ¿Qué hacer?

Es común que las entidades financieras envíen tarjetas de crédito a los domicilios de los consumidores sin que estas hayan sido solicitadas previamente. Estas tarjetas suelen venir acompañadas de promociones y beneficios, pero es esencial saber cómo actuar ante esta situación para evitar inconvenientes futuros.

¿Qué hacer si recibo una tarjeta no solicitada?

No hacer nada al principio: Si te llega una tarjeta de crédito sin haberla solicitado, lo primero que debes hacer es “nada”. No es necesario llamar al banco o a la entidad emisora para rechazarla. Estar atento a los resúmenes: Si después de unos meses comienzas a recibir resúmenes o te llaman por teléfono intimidándote para que pagues una deuda que no has generado, es momento de actuar.

Derechos del consumidor

Si te envían una tarjeta y no genera ningún cargo o comisión, no hay infracción. Sin embargo, si se te genera algún cargo automático que te obligue a manifestarte por la negativa, la entidad bancaria está violando la Ley de Defensa del Consumidor (Art. 35 Ley 24.240). Es importante saber que esos cargos son ilegítimos y no estás obligado a pagarlos.

Pasos a seguir en caso de cargos no reconocidos

Realizar un reclamo ante el operador de la tarjeta: Podés hacerlo por teléfono, internet, carta documento o por nota firmada, solicitando constancia de recepción. Denuncia a Defensa del Consumidor: Si tu reclamo no es atendido o no estás satisfecho con la respuesta, podés formular una denuncia ante el Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor. Vía judicial: Si la audiencia de conciliación se posterga demasiado, podés optar por la vía judicial, para lo cual necesitarás un abogado que te asesore y patrocine.

Indemnización

El art. 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece que todos los daños y perjuicios que sufra el consumidor serán indemnizados. Esta indemnización puede solicitarse sin necesidad de ir a juicio.