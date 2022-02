Máximo Menem acusó a Zulemita de “hacerle la vida imposible”

El hijo del expresidente y de la chilena Cecilia Bolocco, confesó que su hermana Zulemita le hizo “siempre la vida imposible” para tener contacto con su padre.

Máximo Menem, de 18 años confesó no tener muchos recuerdos de su padre.

El joven de 18 años admitió que no tiene muchos recuerdos con su padre y que siente “rabia” hacia su hermana quien le habría impedido un acercamiento. “Era muy difícil contactarse con él” dijo sobre la última vez que estuvo en Argentina y no pudo estar a solas ni conversar por su pésimo estado de salud.

“Es que además tenía que pasar por la Zulemita para hablar con él”, con esta declaración acusó a su hermana mayor de “hacerle la vida imposible”. Entre otras cosas, recordó cuando fue operado del cerebro en 2018:

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”.

Maximo admitió sentir rabia hacia su hermana mayor, Zulemita.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy“, concluyó Máximo.

El expresidente murió a los 90 años a causa de una infección urinaria.