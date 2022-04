Máximo Kirchner le pidió al Gobierno que tome medidas porque la gente tiene hambre

El diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, le mandó un mensaje al Gobierno y le pidió tomar más medidas por los sectores vulnerables cuando todavía las discusiones internas por el acuerdo con el FMI están a flor de piel en la coalición gobernante. “Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento”, dijo.

Kirchner encabezó un acto en Merlo como jefe del PJ bonaerense junto a distintos referentes del espacio.

En esa ciudad del conurbano bonaerense dio varios mensajes al presidente Alberto Fernández en medio de las señales de la Casa Rosada para priorizar la unidad de cara al 2023. “No soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse”, remarcó. Y agregó: “Si los dirigentes se amontonan en una unidad que no busca dar todas las peleas, será una mera acumulación de dirigentes en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en la Argentina no puede volver a pasar”.

Kirchner se refirió de esta forma durante la jura de las nuevas autoridades del PJ de Merlo, que preside el exintendente Gustavo Menéndez. En el acto hubo, además, presencia del gobierno de Axel Kicillof. Estuvieron el jefe de gabinete bonaerense, Martin Insaurralde, y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; además de intendentes de la primera y tercera sección electoral del Frente de Todos.

El líder de la Cámpora, sostuvo que hay que ponerse del lado de la gente y “poner límites a los que abusan con los precios y juegan con el hambre” en una acción que, dijo, tiene el “amparo mediático”.

Con fuerte reproche al Gobierno nacional: “¿Cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y argentinas? Hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse por si cortan una calle ¿Pero qué quieren que hagan? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad”, sentenció Kirchner.