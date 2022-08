Máximo Kirchner defendió a Cristina y criticó a Macri

Máximo Kirchner defendió a Cristina y criticó a Mauricio Macri en un encuentro que realizó junto con la UOM en Avellaneda.



El Presidente del PJ Bonaerense, expresó su opinión tras el pedido de 12 años de condena para la Vicepresidenta en el marco de la “Causa Vialidad”: “A Cristina la defienden hoy en las calles porque siempre pulseó a favor de la gente.”



El Referente del Frente de Todos habló sobre la actitud de sus militantes y agradeció todas “las expresiones de afecto, amor y resistencia por Ella.”









¿Qué dijo sobre Mauricio Macri?

Máximo hizo reproducir una entrevista al Ex Presidente donde Macri señaló que “El FMI ayudó a Argentina.”



Luego del audio, Máximo Kirchner defendió a su madre Cristina, y dijo que “Mauricio un día dice una cosa y al otro, otra.“



El Presidente del PJ Bonaerense señaló que volvió a leer el acuerdo con el FMI y “que no lo votaría de nuevo, que nadie se haga el distraído.”



Finalmente, realizó una serie de citas para demostrar como Estados Unidos presionó para que se concretara el acuerdo con el Fondo ya que Europa no quería apoyarlo.