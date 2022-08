Mauro Icardi habló tras las versiones de separación de Wanda Nara: tremenda declaración

Wanda Nara se convirtió en la noticia del día porque en LAM mostraron un audio donde la modelo confirmó su separación de Mauro Icardi.

En la grabación, se oye a la hermana de Zaira Nara decir: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio“. De hecho, Wanda Nara ya había vivido una noche alocada en Ibiza.



La respuesta de Mauro Icardi que contradice a Wanda Nara

El futbolista de 29 años usó sus redes sociales para desmentir su separación. “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”, escribió en su cuenta de Instagram, donde etiquetó a Wanda Nara y al lado de su usuario puso el emoji con un corazón.

Además, mostró la nueva versión de sus botines con un detalle importante: llevan impregnados el nombre “Wanda 10″ en uno de sus costados, además del nombre de los cinco hijos que tiene con ella (tres con Maxi López y dos con Icardi).