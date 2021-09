Mauricio Macri aseguró que le ofrecieron mudarse a Córdoba para ser candidato en la provincia

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que lo “tentaron” para mudarse a Córdoba para ser candidato en la provincia para las próximas elecciones legislativas.

“Es mi sueño vivir en Córdoba, estoy tratando de convencer a mi mujer (Juliana Awada) y a mi hija (Antonia Macri)”, declaró el exmandatario; y agregó: “Salgo a apoyar a todos los candidatos, demostrando que no tengo ningún personalismo, porque ni me puse de candidato en Capital Federal ni en Córdoba, donde me propusieron cambiar el domicilio y donde más me tentaba, porque me siento tan cordobés que me hubiese gustado mudarme definitivamente a Córdoba y tener domicilio ahí”.

“Esta elección cambia la historia y vamos a crear reglas en una sociedad que nos permita progresar y crecer, para eso necesitamos estar acá y votar”, indicó Macri. Además, se refirió a la gestión de Alberto Fernández: “Han sido un par de años de mucha angustia por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto; pero también ha sido de un tremendo aprendizaje y el voto es la herramienta que tenemos para decir basta”.