Mauricio Macri a Alberto Fernández: “La foto de Olivos terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente”

El ex presidente Mauricio Macri criticó a su sucesor, Alberto Fernández, por la foto del cumpleaños en la quinta de Olivos de la primera dama mientras regía la cuarentena estricta. También hizo hincapié en la economía y los “manejos” sobre la Justicia.

“En la marcha vi mucha indignación, indignación que comparto con todos los argentinos. Esa foto (de Olivos) nos da la sensación de que tocamos fondo o que el presidente tocó fondo en eso del valor de la palabra. Esa foto terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente”, afirmó Macri en una entrevista televisiva.

“Estuve leyendo la carta de Solange. Es la carta de la chiquita que murió y su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía, mientras viva quiero que se respeten mis derechos. Me imagino cómo debe haber estado su padre al ver la foto. Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo”, declaró respecto al caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que vivía en Córdoba y su padre no pudo verla antes de morir.

Asimismo, Mauricio Macri opinó de la gestión realizada por Alberto Fernández: “Ocho de cada diez jóvenes en todas las encuestas dicen que se quieren ir del país. Por culpa de este gobierno Argentina se ha transformado en un país que expulsa a los jóvenes, a las empresas, a los que quieren invertir, a los amigos de otros países”. Además, afirmó que cerraron 40 mil Pymes y se perdieron “400 mil empleos”.