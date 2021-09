“Mató a mi bebé”: denunció a la médica que le hizo un aborto

Una joven de 21 años denunció a la médica que le hizo un aborto en un hospital de Tartagal, provincia de Salta. La mujer se arrepintió y denunció la práctica. La médica estuvo detenida unas horas.

La denuncia fue radicada por la joven, quien admitió que “quería abortar”, y que por ello concurrió al Hospital Juan Domingo Perón, de mencionada ciudad. “Cuando hablé con mi tía y tío, ya no quería hacerlo y más aún cuando vi a mi hija”, señaló la denunciante.

“Le dije a la doctora que quería continuar con el embarazo el 24 de agosto, pero no me hizo caso. Me hizo abortar. Me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva”, continuó; y agregó: “Cuando me quería ir, ella me obligó a quedarme en observación”.

El fiscal Ariel Vega consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En este caso se trata de una ILE.