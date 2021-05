Matías Almeyda quiso comprar vacunas para toda la ciudad de Azul

A principios de marzo, Matías Almeyda tuvo que atravesar el fallecimiento de su padre, Oscar, quien vio complicado su cuadro de salud luego de contagiarse coronavirus.

Almeyda, nacido en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, contó en diálogo con Radio Mitre que quiso comprar vacunas contra el COVID-19 a todos los habitantes azuleños para que no tengan que pasar por lo que pasó su padre.

“Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar”, explicó el exjugador de River Plate.

Y siguió: “Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”.

Sin embargo, como la compra de los inoculantes es potestad estatal, el actual entrenador de San José Earthquakes vio imposibilitada la adquisición que había planeado.

“El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible”, lamentó Almeyda.

A su vez, descartó querer dedicarse a la política y aclaró que solamente quiso costear las dosis para que no le suceda lo mismo a los demás azuleños: “No lo digo para hacer publicidad porque la gente de Azul sabe lo que yo amo a la ciudad”.