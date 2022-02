Masterchef: ¿Qué pasó entre Mica Viciconte y Martitegui?

Pasó otra gala de la semana de oro de Masterchef Celebrity con algunos desacuerdos, es que hubo un fuerte enfrentamiento entre Mica Viciconte y Germán Martitegui.

El cruce de palabras entre ambos fue en la devolución del plato de Viciconte al que llamó “Volcán de sabor”. El mismo tenía papas en cilindro rellena con vegetales salteados, salsa de tomate y salsa de berenjenas.

Damián Betular y Donato de Santis opinaron que el plato era más un “finger food” que una entrada, que era el plato que debía realizar. Germán Martitegui advirtió que había un uso excesivo del ajo: “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor”.

“Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podes hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenes que ir a tu casa directamente o darle un montón de estos al que esté con vos y así están parejos. El ajo satura absolutamente todo. Termina siendo un plato pretensioso”, le reprochó.

Inmediatamente Viciconte respondió: “No tiene mucho ajo. Yo lo cociné. Tiene uno solo. Lo demás se lo saqué todo. Yo tengo libertad para defender mi plato”.

“Tiene mucho ajo, te lo digo yo. Me parece que tengo autoridad para decirlo. Vos tenes libertad para opinar, pero no autoridad porque no sabes. Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si queres seguir acá”, finalizó Martitegui.

Si bien se lo tomó con entereza, la participante se quebró al llegar a su estación de trabajo, en los brazos de Catherine Fulop. “Que no me rompa las pel…. Porque no me conoce”, dijo Mica, desafiante ante sus compañeras.