Masterchef: Gastón Dalmau ganó la final ¿quién es?

Esta noche se conoció al nuevo ganador de Masterchef Celebrity, en su segunda edición en Argentina. El campeón fue ni más ni menos que Gastón Dalmau, quien derrotó en la Gran Final a Georgina Barbarossa.

Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa

Tras un duelo muy peleado, finalmente Gastón Dalmau se hizo acreedor del jugoso premio de 1.200.000 pesos más una beca en una prestigiosa escuela de cocina internacional.

Gastón Dalmau en Masterchef

El jurado de Masterchef elogió los platos de ambos finalistas, destacando que la diferencia solo estuvo en el plato principal: el abadejo con croute de pistacho, salsa de cítricos y crema de hinojos de Gastón Dalmau superó al salmorejo blanco de uvas y almendras, un solomillo de tierra y mar de Georgina Barbarossa.

Gastón escuchó su nombre y las lágrimas no lo dejaron hablar por un largo rato. Tomó de las manos a su adversaria, que lo felicitó con orgullo, mientras escuchaba la ovación de sus ex compañeros y el jurado. La emoción y la felicidad invadió el estudio de Telefe donde se graba Masterchef, con un rating que superó la marca más alta con 29,1 puntos.

Palabras de Gastón Dalmau

Tras coronarse campeón de Masterchef Celebrity, Dalmau muy emocionado agradeció al equipo y especialmente al jurado: “Aprendí, lloré, me enojé, disfruté, me reí, me divertí”, señaló. Luego tuvo palabras para su familia, “a los que están en casa mirándome” y una dedicatoria especial a “mi familia en Los Ángeles: mi amor, te amo. Lo llevo para casa”, dijo antes de volver a quebrarse y recibir, una vez más, la ovación del estudio.

Quién es Gastón Dalmau

Gastón Dalmau Arroquy, más conocido como Gastón Dalmau es un actor argentino de 37 años, nació el 23 de noviembre de 1983 en Coronel Súarez (Provincia de Buenos Aires). Además de actor, también es cantante y productor audiovisual. Actualmente reside y trabaja en Los Ángeles, Estados Unidos.