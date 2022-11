Economía: Massa informó que se duplicaron las reservas del Banco Central luego del acuerdo con China

El Ministro de Economía, Sergio Massa, informó que se duplicaron las reservas del Banco Central luego del acuerdo con China. El Funcionario resaltó “la duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el BCRA".

"El Banco Central pasó de tener U$S 5.000 millones, producto de la recaudación del dólar soja; a U$S 10.000 millones tras la liberación de parte del Swap en el acuerdo con China”, anunció Massa.

¿Qué dijo Massa tras la gira por Indonesia?

Tras arribar a Madrid, en una escala de la comitiva proveniente de Bali, Massa dijo a los periodistas que cubren la gira, que la Argentina tiene ahora “disponibles, para trabajar en el mercado único libre de cambios, U$S 10.000” millones."

Hasta ahora, de los U$S 18 mil millones del Swap chino, se permitían usar U$S 473 millones cada 90 días. Luego del acuerdo alcanzado el último martes, pasaron a ser U$S 5.000 millones hasta julio del año que viene, y también pueden ser renovables.

El Ministro puntualizó que “esto, además, a los sectores productivos de la Argentina les resulta muy importante. Les permite acceder más rápido al flujo de dólares para lo que son insumos y bienes intermedios importados para la producción en la Argentina”.