Massa dijo que recortará el Gabinete si es electo Presidente: “Muchos que hoy son Ministros no tendrán cargos”

El candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló para el ciclo “Caja Negra” y dijo que achicará la cantidad de cargos en la administración pública si llega a ser Presidente. “La mitad de los que hoy son Ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización”, manifestó.

“No significa que no las quiera, que no las respete. Es un problema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta pública. Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y siquiera pidieron perdón ”, agregó.

“Yo tengo una relación de respeto con otros funcionarios que estuvieron. Sin embargo, no comparto lo que hicieron por ejemplo, en materia de aprobación de importaciones”, sostuvo el Ministro de Economía.

“La gente tiene razón. Con (Mauricio) Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó… pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina”, indicó Massa.