Maru Botana: “Nadie me dijo que tenía que ir aun hotel cuando llegué a Ezeiza”

La chef Maru Botana se defendió de la denuncia que le realizó la provincia de Buenos Aires por no hacer la cuarentena en un hotel tras su regreso de Francia. Sostuvo que está “angustiada” y que la multa es “injusta”.

“Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde. A mí no me llegó ninguna multa, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena. Nadie, absolutamente, desde que llegué a Ezeiza me mencionó la palabra ‘hotel’”, declaró en un entrevista televisiva.

“Yo con mi familia me vine a casa a hacer la cuarentena, mis hijos en el colegio, que ya había empezado, como una familia normal. Como hace todo el mundo cumpliendo las normas. Lejos de dañar a nadie ni hacer ninguna cosa que no corresponde, me parece insólito que me pongan una multa por no ir a un hotel”, sostuvo.

“La ley cambia todo el tiempo, esto de los viajes es variable. No es una ley que rija a todo el mundo, que todo el mundo llega y tiene que ir a un hotel. Yo no sabía que se había cambiado o no, era depende de qué día te ibas o cuándo llegabas. No me parece”, argumentó Maru Botana.

“Yo no sabía si volvía o no volvía. No soy yo sola y mi marido, somos 10. En Francia hice cuatro horas de cola para hacer el PCR. Me parece una injusticia. Estoy en mi casa encerrada con mis hijos, cumpliendo la norma. No hice nada mal. No entiendo por qué castigarte con esto. Soy una persona súper honesta. Estoy súper angustiada. Me mata lo que está pasando”, culminó.