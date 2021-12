Martiniano Molina se contagió de Covid y no podrá jurar como Diputado

El exintendente de Quilmes y diputado provincial electo por la Tercera sección electoral, Martiniano Molina, se contagió de Covid y este jueves no podrá participar de la sesión preparatoria prevista para las 15 horas en la Legislatura bonaerense, donde debía prestar juramento junto al resto de los 45 electos el pasado 14 de noviembre. El dato que hizo ruido es que el excocinero no se vacunó con ninguna de las dos dosis.

Molina hizo saber la novedad en sus redes sociales. “Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid positivo”, expresó y agregó: “Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud”. Días atrás su hija se había contagiado, por lo que de todas maneras no podría haber jurado por ser considerado “contacto estrecho”.

“Elegí no vacunarme. No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano”, afirmó oportunamente en declaraciones a la prensa.

“En mi caso elegí esperar un poco. Dejar que mi cuerpo haga su propia lucha. No tengo diabetes, soy joven, deportista, y hoy estoy haciendo reposo como corresponde, con todos los recaudos, como medirme el oxígeno en sangre, por ejemplo. No tengo una mirada naif”, argumentó el ex alcalde de Quilmes.

Por lo expuesto jurará como Diputado en la primera sesión legislativa que tenga lugar, ya que la sesión preparatoria de mañana de la Cámara baja es presencial.

De esta manera, si los tiempos del Covid se lo permiten, Martiniano Molina asumiría en la sesión extraordinaria en que se debatirán los proyectos de Presupuesto 2022, Ley Impositiva y endeudamiento que giró a la Legislatura bonaerense el gobernador Axel Kicillof.