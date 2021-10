Martín Tetaz venderá sus Bitcoin: ¿Por qué le aconsejan holdear?

Frente a la suba de precio de Bitcoin, el economista argentino Martín Tetaz anunció a través de su cuenta de Twitter que vendería toda su cartera de bitcoins.

Bitcoin subió más de un 14% en los últimos días, alcanzando hoy un récord histórico de USD 66.000: “Es un hermoso momento para vender los Bitcoin que compré a US$ 46.000 y volver a comprarlos en la próxima caída. Allá vamos”, había publicado el economista.

Es un hermoso momento para vender los Bitcoin que compre a 46.000 y volver a comprarlos en la próxima caída. Allá vamos pic.twitter.com/xyIiW2DXOd — Martin Tetaz (@martintetaz) October 19, 2021

¿Por qué le aconsejan holdear?

En Twitter, los inversores argentinos de Bitcoin no se mostraron contentos frente al anuncio de Tetaz y advirtieron que la criptomoneda continuaría subiendo.

La mayoría de los usuarios le recomendaron no vender y hacer “hodl” que se refiere a sostener o aguantar (hold, en inglés) las reservas de Bitcoin.

“No entendiste nada, Tetaz”. “Será lindo ver la cara de Tetaz cuando Bitcoin se vaya a US$ 100.000”. “Hermoso momento para seguir holdeando todo”. “Es pronto para vender”. “Holdeá Martín, holdeá”. “No hay que apurarse a vender”. “Compraste tarde”. “No te vayas ahora”. “Bitcoin no se vende Tetaz, menos regalado a estos precios”. “Tenele fe a los US$ 70.000”. “No entendés nada”. “Dale, andá a cambiarlos por pesos argentinos”. “Nos vamos a US$ 120.000 en este ciclo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

¿Qué significa “HODL”?

El término “hodl” hace referencia a la palabra “sostener” y refiere a mantener una inversión en momentos de rendimientos negativos (y positivos).

Es utilizado por inversores que piensan en Bitcoin como una inversión a largo plazo y no como una apuesta a corto plazo.

La palabra hodl se conoce en foros de criptomonedas desde 2013 cuando varios inversores tempranos contaban por qué debían sostener sus inversiones a largo plazo a través de Reddit. El error ortográfico perdura hasta el día de hoy.