Martes nublado pero agradable: ¿cómo sigue la semana?

Tras una jornada con muy buen clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este segundo día del mes de Agosto, el cielo estará mayormente nublado durante gran parte de la jornada en la provincia de Buenos Aires. Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7 grados y la máxima de 16

Anticiparon que se prevé la presencia de neblinas para las primeras horas dela jornada y a lo largo de la misma se estima que el clima estará agradable y no se esperan precipitaciones durante la mañana y la tarde. La humedad será del 85 % y los vientos serán entre 20 y 35 km/h. No obstante, no se descarta la probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche o las primeras horas del miércoles.

Según el SMN, el pronóstico extendido para los siguientes días se espera que sea similar al de las últimas jornadas. Durante el miércoles el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura mínima se prevé que sea de 5 grados y la máxima de 16°.

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada en donde el cielo estará algo a parcialmente nublado. El buen clima seguirá y la temperaturas oscilarán entre 4° y 13° el miércoles.