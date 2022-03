Marta Fort reveló el pedido que le hizo a Ricardo Fort antes de morir: “Me molestaba”

Recientemente la hija del empresario cumplió junto a su hermano, Felipe Fort la mayoría de edad. Días antes dio una nota a Telefe Noticias en la que reveló el pedido que le hizo a su padre antes de morir.

Marta reveló que le molestaba la sobreprotección de su padre, Ricardo Fort.

No han sido días fáciles para los hermanos Fort. Hace poco su tutor Gustavo Martinez murió y la noticia los dejó perplejos y enojados, unos días después celebraron su cumpleaños 18 en Los Ángeles junto a su familia y amigos.

“Era muy sobreprotector. me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba”, contó la adolescente en la entrevista en la que también se refirió a Martinez. La nota fue dada el 14 de febrero, días antes de la repentina muerte de su tutor legal.

Los hermanos Fort festejaron su cumpleaños número 18 en Los Ángeles.

“Gustavo es mi tutor, una persona tranquila, buena. Un hombre bastante casero que le gusta quedarse mucho en casa. Marisa -la niñera-, en cambio, es quien me acompaña a los viajes. A Gustavo nunca le gustaron las cámaras, eran polos opuestos con mi papá“, confesó.

Marta y Flipe Fort celebraron su cumpleaños 18 en Los Ángeles

El 25 de febrero Marta y Felipe celebraron su mayoría de edad. La joven publicó un par de historias en su cuenta de instagram: “¡Feliz Cumpleaños para mí” seguido de emojis y una declaración en letra pequeña: “Aunque no pueden estar todos los que me hubiese gustado que estén”.

Marta y Felipe Fort compartieron fotos en sus historias de la celebración junto a su familia y amigos.

Aunque no hizo referencia a ninguna persona específicamente, rápidamente los seguidores advirtieron que se refería a su padre y padrino. La adolescente también subió videos a sus historias de la celebración.