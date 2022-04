Maroon 5 Argentina 2022: horario del recital y cómo verlo en vivo

Los recitales comienzan a tomar fuerza en nuestro país luego de una gran espera por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, este viernes 8 de abril Maroon 5 se presentará en el Campo Argentino de Polo, en un recital que también se podrá ver por televisión y streaming.

Maroon 5 es una de las bandas más reconocidas de la música pop y cuenta en su haber con 3 Premios Grammy, más de 56 millones de álbumes, más 328 millones de singles en todo el mundo y múltiples certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

La banda estadounidense se ha ganado a los fanáticos con el sonido híbrido de rock/R&B que presentaron en su álbum debut, “Songs About Jane”, y su álbum doble platino, “It Won’t be Soon Before Long”. Maroon 5 lanzó varios álbumes de estudio, como “Hands All Over”, que incluía el himno “Moves Like Jagger”, y “Overexposed”.

Maroon 5 Argentina: horario

Para todas las personas que ya tienen sus entradas podrán acceder al Campo a partir de las 17.00 horas. La apertura del DJ Set de DJ MailBox, conocido como Mr. MailBox, productor e ingeniero de audio de Maroon 5, será desde las 19.45 a las 20.15.

Luego, entre las 20.30 y las 21.00 horas llegará Zoe Gotusso, la artista invitada que abrirá el show de la banda estadounidense, cuyo comienzo está previsto para las 21.30 horas.

¿Cómo ver el recital de Maroon 5 por televisión?

Todos los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo los shows a través de la plataforma de entretenimiento. La transmisión comenzará a las 19.30 por el canal 605 de Flow, donde no solo podrán ver los shows completos, sino que también entrevistas a las bandas y los contenidos exclusivos desde todo el país y desde cualquier dispositivo.