Marley será papá por segunda vez, ¿Cómo se llamará su hija?

Recientemente, Marley anunció que será padre nuevamente. Antes de regresar a la televisión con la nueva temporada de La Voz Argentina, confirmó que el proceso ya inició.

“En este momento están en la búsqueda de la madre subrogante, ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko”. Y añadió: “Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí. Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”, dijo el popular conductor en el programa Flor de Equipo, emitido por Telefe.

“Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka”, reveló y comentó el significado del nombre: “mi pequeña” en ruso.

El programa que conduce Marley regresa este 6 de junio del 2022 y se transmitirá como siempre por Telefe.