Provincia: El calvario de una familia que busca a su hijo hace casi 5 años

Mariano González Schwindt, es un joven oriundo de la ciudad bonaerense de Coronel Suárez que aspiraba a convertirse en Contador Público y Periodista, habida cuenta que cursaba tales carreras en las respectivas facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Mariano González Schwindt

El 6 de diciembre del año 2017, Mariano, llegaba a La Plata de su Coronel Suárez natal, para rendir un examen en la Facultad de Ciencias Económicas y volver ese mismo día.

El martes 5 de diciembre de 2017 fue la última vez que Mariano se despidió de su padre, Alberto. Fue antes de subirse a un micro en Coronel Suárez para viajar hasta la capital provincial.

Desde entonces se perdió todo rastro del joven suarense y nada se sabe sobre su paradero a casi cinco años de su desaparición que consta en el sitio oficial del gobierno de la Nación https://www.argentina.gob.ar/persona-buscada/gonzalez-schwindt, a través del cual, el Ministerio de Seguridad solicita información que conduzca directamente a encontrar a Mariano. Indicando que al momento de su ausencia, fechada el 6 de diciembre del 2017, contaba con 26 años.

En las crónicas recogidas de las horas previas, consta que este joven, había organizado todo en Coronel Suárez, para tomar el ómnibus hacia La Plata, para rendir al día siguiente una materia. Trabajó en la panadería donde laboraba, tuvo tiempo para hacer su rutina de bicicleta, estar con su perro Ramón y su familia. Armó el bolso y partió, en lo que todos consideraron era un “hasta luego”, porque tenía previsto regresar en forma inmediata.

Sus pasos en la capital provincial, que se reconstruyeron a través de testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, no aportan demasiados datos de importancia, y fueron las únicas herramientas de investigación para la policía, pero que no arrojaron resultados positivos.

Según un mensaje enviado a sus padres, había rendido y creía que le había ido bien, aunque luego se supo que no había asistido al parcial. No se sabe si se encontró con alguien más, tampoco qué hizo que desistiera de rendir el examen; o qué circunstancia obró para que no regresara a Coronel Suárez.

En algún momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ofreció una recompensa a quienes pudieran aportar algún dato que condujera a resolver la búsqueda de Mariano que hasta la fecha sigue siendo un misterio.

"Como este caso no le genera un costo político a nadie parece que ya nadie lo busca y tengo una sensación muy fea", sostuvo su padre Alberto González, quien a su vez agrega, "Es una desgracia, ya no se para donde agarrar. Primero hubo unos cambios de fiscalía, lo mandaron a Bahía Blanca, pero fue rechazado porque Mariano desapareció en La Plata".

Y Alberto nota que aunque la foto de su hijo continúa apareciendo en las redes sociales la búsqueda ya no es la misma que al principio. "Ya estoy perdiendo la esperanza de todo, porque ya no se que pensar", intenta sintetizar lo que le pasa.

La angustia crece con el paso del tiempo y a Alberto, le interesa que el caso no desaparezca de los medios, que la gente se preocupe. "Que me ayuden porque yo ya no se para donde salir", concluye.

Mariano González mide 1,74 metros, pesa 88 kilos y tiene el pelo castaño oscuro. Además usa anteojos con aumento, con patillas color azul.

Las personas que quieran aportar información pueden llamar al 911. También pueden presentarse ante los Fiscales Generales de cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº5 del Departamento Judicial de La Plata (Avenida 7 entre 56 y 57, La Plata, teléfono 0221-4271318), o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (calle 2 entre 51 y 53, Oficina Nº118, La Plata, teléfonos 0221-429-3015 y 429-3091 de Lunes a Viernes de 07:00 a 19 horas).