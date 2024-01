Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, dijo que bajará la edad de imputabilidad a los 14 años

Mariano Cúneo Libarona remarcó que los 14 años sería la edad justa que un joven merece atención por parte de la Justicia.

El funcionario especificó los pasos que implementará: “Son tres etapas: tratemos de evitar el delito que hoy se da por la pobreza y educación, que son las dos armas que llevan al delito; juicios rápidos; y reinserción social y educación del menor condenado porque si no no me sirve el sistema”.

El Ministro fue directo: “No creo en la sanción, sino que tenemos que darle herramientas para que se inserten en la sociedad. Démosle una oportunidad”.

