“No me quiero morir”, las últimas palabras del hombre apuñalado por un delincuente en Palermo

Un hombre de 42 años sufrió un violento robo en el barrio porteño de Palermo, cuando un delincuente lo interceptó para robarle el celular y lo apuñaló en el pecho. Tras resultar herido, el hombre ingresó a una heladería a pedir ayuda y se desplomó en el suelo. "Me robaron, no me quiero morir", fueron sus últimas palabras.

El momento quedó registrado por la cámara de seguridad de la heladería, ubicada en el cruce de la Avenida Del Libertador y Lafinur. En las imágenes se observa el momento en que ingresa y se desploma en el suelo ante la mirada de los empleados y clientes del local.

La víctima del crimen fue identificada como Mariano Barbieri, tenía 42 años, era padre de un bebé de dos meses, vivía en la localidad bonaerense de San Isidro y trabajaba como Ingeniero Civil.

Su esposa escribió un emotivo mensaje de despedida en las redes. "Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerza para criar a nuestro hijo", expresó con dolor.

En su cuenta de Facebook, Barbieri solía postear fotos de su hijo, nacido en julio, y se mostraba feliz junto a su pareja, a quien conocía desde hacía 2 años.

En el año 2011 egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como ingeniero civil, actualmente tenía una empresa llamada "Ideas", donde planeaba desarrollos estructurales sustentables.

Tras el robo el delincuente se dio a la fuga, por lo que es intensamente buscando por la policía.