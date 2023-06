Tras humillar a Pablo Moyano, ahora Mariana Brey domó a Diego Brancatelli en vivo: "Machirulo"

Mariana Brey fue tendencia, el jueves pasado, al cuestionar tan duramente a Pablo Moyano en "Argenzuela" que el referente sindical terminó huyendo de la entrevista.

A continuación, mirá el video.

Lo que llamó mucho la atención fue que Diego Brancatelli (conductor del ciclo por la ausencia de Jorge Rial) y Mauro Federico se mostraron muy críticos con su compañera.

Ayer, la joven y los dos periodistas volvieron a cruzarse feo en vivo y en directo, lo que provocó un nuevo escándalo en la pantalla de C5N.





Sola contra el mundo

Mariana arrancó diciendo: "Vine con este look a ver si me pueden empezar a respetar un poco más, ¿viste? Sobre todos mis colegas, hablo de mis compañeros"

"¿Vos sentiste que te faltamos el respeto ayer?", le consultó Mauro Federico, intentando disimular el destrato al que había sometido a su compañera el jueves.

Mariana le respondió "Acá me arengan que diga todos machirulos, pero todos no. Algunos comentarios que no suman, pero es cuestión de aggiornarse y aprender. Es cuestión de tiempo".

Brancatelli, totalmente fuera de sí, intentó callar a la joven: "¿Dónde está la machiruleada en una discusión política? No puedo creer ser acusado de machirulo. Porque hay cuestiones graves en el machismo, hay femicidios, cuestiones serias… y si todo lo englobamos en machiruleada pierde valor".

A continuación, mirá el video.