Preocupa la salud de María Valenzuela ¿Qué le pasó?

La actriz María Valenzuela preocupó a sus seguidores tras lucir una figura muy delgada. Si bien se trata de una mujer de contextura pequeña, su notoria pérdida de peso llamó la atención y ella misma decidió hablar al respecto.

¿Qué tiene María Valenzuela?

Desde un video publicado en sus redes sociales, la artista confesó que su pérdida de peso se debe a un tratamiento odontológico mal realizado y denunció a su dentistas: “Hace 3 años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”, detalló Valenzuela.

“Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, señaló en el clip que compartió en su Instagram. Luego apuntó directamente contra el profesional y advirtió sobre su delicado estado de salud: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termine”.

Además agregó: “No me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”. Luego en los comentarios de su video, la actriz escribió que en el mes de abril viajará a Ushuaia para ver al odontólogo Marcelo Carta, “para solucionar el problema”.

Tras conocerse esta situación, Valenzuela recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores: “Te bancamos María, fuerzas”, “Vas a salir de esta, gran mujer”, “María Hermosa! Te amamos Rezamos por vos. Todo se solucionará” y “Mucha luz”, fueron algunos de los mensajes.