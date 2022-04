María Valenzuela enfrenta un nuevo problema de salud y será operada

Hace unas semanas, la actriz reveló que enfrenta un problema de salud por mala praxis en un procedimiento odontológico. Ahora contó que deberá ser operada por otra condición.

La actriz llegó a pesar 35 kilos a causa de la mala praxis en su tratamiento odontológico.

“Me tengo que operar las lolas. Me estoy haciendo mamografías y análisis de sangre porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo”, dijo a Nosotros a la mañana.

Sobre la evolución de su salud en general aseguró que “de a poco está ganando fuerzas”, después de haber sufrido un procedimiento de implantes dentales mal hecho.

“Estoy haciéndome estudios. Masticar, masticar, no puedo, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina, en todo lo que es la boca y las encías, porque se me juntaba además mucha comida”, expresó.

Y agregó: “me estoy preparando, estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza, más proteína, todo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía”.