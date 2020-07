¡Insólito! En Mar Del Plata unas 300 personas se juntaron para robar cables

Un grupo de personas se juntaron en el barrio SOIP de la ciudad de Mar Del Plata con el objetivo de robar el cableado telefónico del lugar.

Este hecho insólito, ocurrió en la madrugada del miércoles pasado, entre en la zona de Antártida Argentina y Catriel, donde un grupo de hombres y mujeres se juntaron para cavar fosas a lo largo de unas diez cuadras.

Los vecinos, sorprendidos por la situación, denunciaron que eran alrededor de unas 300 personas que estaban robando cables y debido a esto, se quedaron sin servicio telefónico. Las personas que se autoconvocaron para este delito, lograron sustraer los cables de la empresa Telefónica valuados en más de 300.000 pesos.

A pesar de las denuncias, la policía de la comisaria quinta llegó al lugar, pero no detuvo a nadie, aunque, más tarde obligaron a este grupo de personas a tapar las fosas que cavaron en el lugar.

Según el diario La Capital, la justicia no intervino para tomar medidas, porque desde la empresa telefónica no se presentaron denuncias. Un vecino del lugar, en dialogo con el medio marplatense, declaró que los fiscales de Flagrancia y de turno ''saben de la situación y hasta hoy a la mañana no habían ordenado detener a nadie''.

''La policía está ahí mirando, como si no pasara nada, y es gravisimo el mensaje que se da: dicen que no pueden detener a tanta gente porque es un problema social. No lo puedo creer” finalizó el vecino.

Según la fiscalia, investigará, si en verdad existe una organización delictiva que busca vender cobre, con lo cual, es un delito grave para la justicia.