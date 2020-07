Mar del Plata: Se registran casi 100 casos activos de coronavirus

Según reportaron las autoridades sanitarias da ciudad de Mar del Plata este domingo se registraban 94 casos activos de coronavirus.

La mayoría de los casos se circunscriben a focos detectados en el Hospital Houssey, perteneciente al PAMI, y en la residencia de adultos mayores Namasté.

Señalaron que 17 nuevos infectados confirmados ayer elevaron a 99 la cifra total de pacientes positivos de Covid en el partido de General Pueyrredón.

Si bien la suba de contagios coincidió con la apertura de restoranes y cafés, así como de actividades recreativas al aire libre, el intendente Guillermo Montenegro señaló que el foco no está relacionado con esta situación y dijo que “por el momento no se dará marcha atrás” con las aperturas. No obstante, añadió: “Si detectamos que los casos se expanden y la situación deja de estar focalizada, vamos a evaluar cerrar actividades”.

Con estos 94 infectados en la semana -al menos 35 de ellos en el geriátrico y más de 30 en el Houssay-, la ciudad costera sumó 147 desde el inicio de la pandemia, 99 de los cuales continúan en tratamiento.