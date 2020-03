La búsqueda de Claudia Repetto (53) en Mar del Plata, continúa por distintas zonas de la ciudad y desplegó la mayor cantidad de recursos de parte de la policía, los bomberos y la Prefectura Naval.

A esta altura, de la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Castro participaron ya 105 efectivos, cuatro perros rescatistas y hasta se utilizaron drones de última generación.

Los mismos informantes señalaron que este jueves continúan los rastrillajes en la costa, el Puerto, Punta Mogotes y la casa de la mujer del barrio Termas Huinco, donde tenía como vecino a su ex novio, Ricardo Alberto Rodríguez, un hombre que permanece desaparecido prácticamente desde el mismo momento que ella.

El caso que tomó relevancia nacional se conoció el lunes, después de que por casi 24 horas los cuatro hijos de Repetto no tuvieran noticias suyas. En ese momento, hicieron una denuncia de averiguación de paradero porque les sorprendió que su madre no se hubiera presentado a trabajar en uno de los dos hoteles donde realizaba tareas de limpieza. Esa irregularidad no era normal, debido a que la mujer no solía faltar a su lugar de empleo.

En simultáneo, supieron que Rodríguez, con el que Repetto había mantenido una relación de pareja de tres años hasta hace ocho meses, y de quien seguía siendo vecina de PH en Don Orione 1569, también había desaparecido. La preocupación aumentó en las últimas horas porque se conocieron versiones de que el hombre la había amenazado y que insistía con retomar la relación, algo a lo que ella se negaba.

Producto de esta situación, se montó un gran operativo para dar con la mujer, ya que todo sucedió en simultáneo con varios femicidios ocurridos en distintos puntos del país -e incluso en Mar del Plata, con el crimen de Jordana Belén Rivero- y se teme que se trate de un nuevo caso de violencia de género.

Personal de bomberos, de la DDI, de la policía de seguridad y el grupo de rescate de Riesgos Especial intensificaron la búsqueda de Repetto.

Por la mañana del martes se priorizó la zona de la Reserva del Puerto y los lagos de Punta Mogotes, ya que el hallazgo en ese sector de documentación perteneciente a una moto propiedad Rodríguez, quien se encuentra con paradero ignorado y es sospechoso de haber participado en la desaparición de Repetto, orientó hacia allí a los investigadores. Además, se busca en otros sectores de la ciudad.

La preocupación generada por la falta de la mujer desde la tarde del domingo se acentuó en las últimas horas al conocerse que Rodríguez, la ex pareja, había abandonado su vivienda, vendido su motocicleta a un hijo por 15 mil pesos y armado un bolso con algo de ropa.

La desaparición simultánea de los dos provocó alarma en la familia, que hizo la denuncia el lunes al ser advertida de que la mujer no había ido a trabajar. Al cabo de algunas averiguaciones pudo saberse que el hombre le pidió dinero a su hijo a cambio de la motocicleta, en horas de la madrugada del lunes, y por la mañana le envió un mensaje desde su teléfono celular en el que le decía que la documentación se la dejaba debajo de una piedra en la zona de la Reserva del Puerto.

Con ese dato los policías se dirigieron al lugar y encontraron los “papeles” de la moto. Este hallazgo aumentó las conjeturas de los investigadores y por ello es que se diseñó un trabajo de rastrillaje en ese sector en busca de la mujer. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los miembros de Prefectura, policías y bomberos no se produjeron resultados positivos para el desarrollo del caso.