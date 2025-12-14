Mar del Plata logró un acuerdo paritario clave para los guardavidas de cara al verano

La situación de los guardavidas en la Costa Atlántica se perfila como un tema central de cara a la temporada 2026, que está a punto de comenzar. En este contexto, el Sindicato de Guardavidas de General Pueyrredon y el Gobierno municipal han firmado un acuerdo paritario que promete mejoras significativas para los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre en otras localidades como Pinamar, donde el descontento es evidente debido a la falta de incrementos salariales.

Acuerdo paritario en General Pueyrredon

El acuerdo, válido para los años 2026 y 2027, fue anunciado por el secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, quien aseguró que este convenio no solo garantizará una recomposición por encima de la inflación, sino también mejoras en la estructura salarial y recategorizaciones para sectores específicos del servicio. En sus declaraciones, Nardone destacó que “este esquema en su conjunto garantiza recuperación real, empuja el salario hacia arriba en los meses clave y evita que el guardavidas vuelva a quedar atrasado frente a la inflación”.

Ajustes automáticos en salarios

La firma del acta se llevó a cabo en presencia del intendente interino, Agustín Neme, y del funcionario municipal Mauro Martinelli. El acuerdo incluye ajustes automáticos de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como incrementos adicionales del 50% en meses estratégicos como febrero y marzo de 2026 y enero de 2027.

Para Nardone, se trata de una estructura que no solo acompaña la inflación, sino que la supera en varios tramos, resaltando la importancia de esta negociación para los guardavidas.

Recategorizaciones y beneficios adicionales

Otro punto relevante del acuerdo es la implementación de recategorizaciones, enfocándose en los guardavidas que desempeñan tareas en las bajadas para discapacitados, quienes recibirán un 20% extra por su trabajo. En relación al cierre de la negociación, Nardone consideró que “fue un buen cierre, es una paritaria que no solo acompaña el IPC sino que se reforzará en algunos casos con un 50%”.