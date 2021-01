Mar del Plata: golpearon a una joven por usar un barbijo con la inscripción “aborto legal”

Una joven de Mar del Plata tomó un colectivo y llevaba puesto un barbijo con la inscripción de “aborto legal” y denunció que fue agredida por algunos pasajeros. Además, ella es docente e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mar del Plata.

Según relató en la denuncia policial: “Me han gritado ‘mata bebés’, ‘hay que matarte feminista’, ‘hay que meterte un palo…’, mientras la atacaban con golpes de puño, rasguños y patadas.

La docente sostiene que “todo comenzó cuando una mujer me dijo que debía sacarme el barbijo, a lo que le conteste: tengo todo el derecho a dejármelo; eso parece que le molestó, porque cuando comenzó a golpearme, al igual que las otras personas que estaban con ella. Intenté cubrirme, pero no me daban respiro“, contó.

Por los datos que pudo aportar, la principal agresora se trata de una mujer de unos 40 años, y el otro grupo que iban con ella tenían entre 15 y 19 años. En el medio del disturbio, el chofer continuó su marcha por al menos unas 10 cuadras hasta que llegó a la comisaría primera de Mar del Plata, donde María, la joven agredida, fue acompañada por otra pasajera que salió de testigo para radicar la denuncia.

Posteriormente, la trasladaron a un hospital para que pueda ser atendida y le realicen las curaciones correspondientes; horas más tarde fue dada de alta. Por su parte, la policía marplatense logró identificar a una de las atacantes, quien fue demorada y notificada por el inicio de una causa judicial.

“Estoy muy dolorida, medio asustada, recibí muchos golpes en la cabeza”, contó la víctima. “Nadie me ayudó. Había hombres, mujeres y niños. Y una chica que estaba en el asiento al lado mío salió corriendo y me dijo que le había agarrado un ataque de pánico”. finalizó.

Acompañamiento de organismos

La sede marplatense de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó un comunicado en el que repudiaron “con profunda vehemencia” las agresiones que sufrió la integrante de la organización.

“Todo acto de violencia es acto de impotencia. En este caso, los grupos anti derechos que dicen defender la vida representan el odio, la agresión y la intolerancia. Sienten amenazada su cultura basada en el abuso de poder, el pensamiento totalitario y la discriminación. Cultura que reproduce el patriarcado”, publicaron.

Además indicaron que: “No nos sentimos amenazadas o con temor, porque si algo representó la marea verde es la potencia feminista. Nuestra lucha no se limita a la legalidad del aborto, sino que busca derribar a una sociedad basada en la desigualdad y el odio”.

A su vez, INADI publicó en su cuenta de Twitter que está interviniendo en el caso y pidió construir “debates democráticos sin violencia ni agresiones”.

Cinthia Mónaco, delegada del organismo en la ciudad balnearia, afirmó que “desde INADI MDP tomamos contacto con la joven y nos pusimos a disposición y asesoramos en cómo formular la denuncia en INADI. Repudiamos enérgicamente este acto violento y discriminatorio”.