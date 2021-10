Mar del Plata: Internaron a Elisa Carrió: ¿Qué le pasó?

Elisa Carrió se descompensó este viernes por la tarde en Mar del Plata y tuvo que ser ingresada al Sanatorio Belgrano, donde según informaron desde su entorno, permanecerá en observación hasta mañana. Estaba en “la Felíz” debido a actos de campaña de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Al momento del hecho, se encontraba en la casa de una amiga, pero inmediatamente la llevaron al hospital, ubicado en la calle Belgrano al 4300, para de paso realizarle unos estudios de rigor. Además, trascendió que durante su estadía fue visitada por el intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

La descompensación de la dirigente se debió a los cambios bruscos de temperatura. Dias antes, en ocasión de la indagatoria de Macri en Dolores, fue la ex candidata a presidente la que se encargó de aclarar que no acudió por cuestiones del tiempo, no políticas. “No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado”, expresó en declaraciones con TN.

Las altas temperaturas a esta altura del mes de octubre son atípicas en toda la región, por lo que la dirigente también aprovechó para dar un consejito frente al calor agobiante. “Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”. Actualmente la líder de la Coalición Cívica permanece en observación.