Mar del plata: en un boliche le prohibieron la entrada a una chica por su aspecto físico

Una joven de 24 años, modelo y relacionista pública, denunció que no le permitieron el ingreso a uno de los boliches más populares de Mar del Plata por su aspecto físico. A raíz del hecho, el INADI se contactó con ella para realizar la correspondiente denuncia.

La joven es Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, una tucumana que pasaba sus vacaciones en la ciudad Feliz con sus amigas. Según relataron, decidieron ir al boliche Bruto, en Playa Grande, pero no esperaban el posterior trato.

Sofía había reservado lugar para 10 personas para no tener inconvenientes al ingreso, pero nada salió como se esperaba.

Cuando llegaron al boliche el personal de seguridad comenzó a ponerle las pulseras a sus amigas, pero al llegar el turno de Sofía le dijeron que tenía que esperar.

“A mis amigas les ponían las pulseras y pasaban, pero a mí me pararon. Entonces, les dije: ‘yo estoy con las chicas que acaban de pasar’. Y el de seguridad me contestó ‘pará que me fijo si hay lugar'”, contó Sofía lo que le decían desde la puerta del boliche.

Otra de las excusas que le dieron era que el lugar solo admitía mayores de 21 años, pero cuando ella demostró con su documento que tenía 24 años siguieron con más excusas.

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron”, agregó la joven.

Luego de esta situación, Sofía intentó comunicarse con los dueños u organizadores del boliche para que le den una explicación pero nunca le respondieron sus mensajes.

“Lo único que recibimos de ellos fue una tilde azul. Ellos hacen oídos sordos y no les importó, es más, me parece que lo toman como publicidad para el boliche. Yo ahora me siento avergonzada cuando voy a la playa y, después de ese día, no volví a ningún boliche”, contó lamentando la poca respuesta del boliche.

Afortunadamente desde la delegación de Mar del Plata del INADI se contactaron con ella para acompañarla si quería hacer una denuncia. Sofía les aseguró que la haría, pero recién cuando llegue a Tucumán.

“Lo que rescato de todo esto es que desde el INADI se portaron súper bien conmigo. Mi abogado va a presentar una denuncia por daños y perjuicios y cuando llegue a Tucumán haré la denuncia en el INADI”, sostuvo la joven Sofía.