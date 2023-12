Magia en las Costas: El impresionante espectáculo natural que sorprendió a Pinamar y Villa Gesell

En las costas de Pinamar y Villa Gesell, un fenómeno marino extraordinario ha cautivado a los residentes y turistas, manifestándose como un impresionante espectáculo de “bichitos de luz” marinos. Este deslumbrante fenómeno, científicamente conocido como ‘noctiluca scintillans’, sorprendió a la comunidad, dejando imágenes viralizadas de las olas del mar golpeando la orilla con un resplandor celeste fosforescente.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, utilizó sus plataformas de redes sociales para compartir este maravilloso escenario, destacando la rareza del avistamiento: “No siempre se las ve, incluso se llegó a decir que “habían desaparecido”. Anoche (17 de noviembre) aparecieron en las playas”.

Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) con sede en Mar del Plata, se proporcionó una explicación científica a este fenómeno, señalando que el destello luminoso se origina debido a una particular y microscópica flora marina denominada Noctiluca scintillans. Afortunadamente, se aclaró que esta alga marina no es tóxica y no representa riesgos para aquellos que deseen disfrutar del mar durante este fenómeno.

Ricardo Silva, miembro del Programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Inidep, compartió detalles adicionales, describiendo a las ‘noctilucas’ como dinoflagelados marinos que producen floraciones de color llamativas pero inofensivas. Además, se subrayó que la presencia de espuma en el mar es crucial para la generación de este efecto asombroso, ya que las olas rompen la floración de microalgas, liberando proteínas, lípidos y otras sustancias orgánicas que contribuyen a la luminiscencia.

En medio de este fenómeno natural, se destaca la importancia de apreciar y comprender la belleza de la naturaleza, mientras se brinda tranquilidad a quienes deseen sumergirse en el mar durante este espectáculo marino único.