Convocan a maestros argentinos a trabajar en escuelas de Estados Unidos por 3 años

La organización de educación global Participate Learning convoca a maestros y profesores argentinos que quieran trabajar en escuelas de Estados Unidos por un período de 3 a 5 años, a partir de agosto de 2021.

Actualmente hay 90 vacantes para enseñanza en el nivel preescolar y primaria, donde tendrán la posibilidad de enseñar cultura argentina y el idioma español como segunda lengua a niños con edades entre los 5 y 10 años.

Y para el nivel de secundaria será 50% español y 50% en inglés para estudiantes de entre los 11 y 13 años, bajo la modalidad de Estudios Sociales “Dual Immersion”.

Yaela Ferrer, de Temperley, es una de las maestras que forma parte de los 10 maestros argentinos que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Al igual que ella, unos 250 maestros de Argentina han participado de este programa de intercambio cultural.

Yaela se fue a Carolina del Norte hace 3 años junto con su esposo y sus hijos, donde actualmente es maestra de “Inmersión al español” en una escuela primaria donde sus alumnos aprenden como segunda lengua el español.

“El conocimiento que vas adquiriendo es muy enriquecedor; la experiencia la vivís a diario de la mano de los alumnos, de los colegas de diferentes partes del mundo y del equipo de trabajo que vas conociendo”, cuenta Yaela.

“No soy la misma persona que cuando llegué, he logrado durante este tiempo tener una visión más real y global, y así entender mejor cómo funciona cada rincón del mundo. Ahora, estoy por comenzar mi cuarto año, ya que me han renovado la visa por 2 años más y me seguiré capacitando y aprendiendo día día gracias a esta experiencia multicultural“, indicó Ferrer.

¿Cómo funciona Participate Learning?

Participate Learning tiene en cuenta tanto las aplicaciones de los educadores que planean incursionar esta experiencia en familia, como las de aquellos solteros que proyectan vivir solos en Estados Unidos.

En el caso de involucrar hijos o pareja en la experiencia, el programa también contempla la gestión de visas para el núcleo familiar completo durante los años en que permanezca el educador en su labor de enseñanza.

Además, los docentes tienen algunos beneficios como:

Un salario igual al de un profesional de la educación estadounidense

Seguro médico

Pasaje de avión y trámite de visa e inducción durante su período de radicación

También tienen la posibilidad de convertirse en embajadores de las diferentes culturas del mundo en el país norteamericano e intercambiar conocimientos que puedan aplicarse en sus países de origen.

Oportunidad para profesores argentinos

Ronald Ramírez, es el coordinador de reclutamiento para Latinoamérica y comentó que “nuestro programa de intercambio cultural sigue adelante y hoy tenemos 10 profesores argentinos activos. Quiero invitar a todos los maestros que persiguen el sueño de ser maestros internacionales a que apliquen y no abandonen sus metas profesionales y personales”.

Este programa amplía las fronteras y oportunidades de empleo de profesores argentinos, a su vez permite que el país cuente con más personal capacitado para impulsar la educación bilingüe.

¿Cuáles son los requisitos y cómo me inscribo al programa?

Los requisitos para aplicar son:

Hablar inglés fluido

Contar con título universitario en docencia

Tener al menos 2 años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio

Poseer licencia de conducir y experiencia al volante, debido a que los maestros reclutados deben desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo.

La organización se está enfocando en reclutar para este nuevo período y los profesores y docentes que quieran aplicar para el programa pueden hacerlo de manera gratuita en: https://go.participatelearning.com/ar_202103

Para obtener más información, puede ingresar al sitio web www.participatelearning.com