Macri respaldó a Grindetti y cargó contra el Oficialismo

El Ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, mostró su apoyo al Intendente de Lanús, Néstor Grindetti tras los destrozos que ATE realizó dentro del Municipio.



Los hechos sucedieron tras la irrupción de un grupo de trabajadores estatales que ingresó al edificio para reclamar por paritarias.



El fundador del Pro no solo se solidarizó ante la situación sino que aprovecho para mandarle un mensaje al Oficialismo y sostuvo que “en el 23 esto se acaba.”



El ex máximo mandatario aprovechó el momento para hacer política y dijo, además, que “tenemos mucho futuro, mucho futuro para construir; hay que tener un poco más de paciencia”.